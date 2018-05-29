Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, 96 yaşında organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Eyice için taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanat tarihi alanında ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Prof. Dr. Semavi Eyice Hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve akademi dünyasına başsağlığı diliyorum" dedi.
Tarihi kayıp
Etiketler: Semavi Eyice , Cumhurbaşkanı Erdoğan
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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