;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Allah hem bedenlerimizi hem de ruhlarımızı rızıklandırır
  2. Kahraman baba

Tarihi kayıp

Tarihi kayıp
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, 96 yaşında organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Eyice için taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanat tarihi alanında ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Prof. Dr. Hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve akademi dünyasına başsağlığı diliyorum" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar