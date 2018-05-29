Kahraman baba

Adana'da Nuri Koz, kızı Gizem Koz (22) ile birlikte iftar saatini beklemek için otomobille Seyhan Nehri kıyısına gitti. Bir süre otomobil içinde oturan Nuri Koz, bir arkadaşını görünce aracın el freninin çekmeden aşağı indi. Bu sırada Gizem Koz'un içinde bulunduğu otomobil nehre düştü. Aracın içindeki kızının çığlıklarını duyan baba suya atladı.
TAŞLA CAMI KIRDI
Aracın kapısını açamayan babaya çevredeki vatandaşlar camı kırması için taş attı. Otomobilin yolcu bölümündeki camı kırarak kızını kurtardı. Çevrede balık tutan vatandaşlarda suya atlayarak baba Koz'a yardım etti. Büyük korku yaşayan Gizem Koz ise kıyıya çıkarıldı.
TAŞLA CAMI KIRDI
Aracın kapısını açamayan babaya çevredeki vatandaşlar camı kırması için taş attı. Otomobilin yolcu bölümündeki camı kırarak kızını kurtardı. Çevrede balık tutan vatandaşlarda suya atlayarak baba Koz'a yardım etti. Büyük korku yaşayan Gizem Koz ise kıyıya çıkarıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.