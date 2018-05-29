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Merkel'den Erdoğan'a Almanya daveti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'ı seçim sonrası Almanya'ya davet etti

Merkelden Erdoğana Almanya daveti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı 'ı Berlin'e davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Solingen faciasının 25. yılı anma törenleri için geldiği Almanya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman Şansölyesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiğini, kendisinin de bu daveti ileteceğini ifade etti.

Erdoğan'a yapılan davetin, Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta düzenlenen anma törenindeki görüşme esnasında dile getirildiği öğrenildi.

ÇAVUŞOĞLU ALMAN MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Çavuşoğlu, Solingen'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu ve Maas görüşme öncesi Solingen Faciası anıtına çiçek bıraktı.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 16:22
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