Başbakan Binali Yıldırım: 5 milyar TL'lik yatırım yapılacak ve 5 bin kişi istihdam edilecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İPİ YURTDIŞINDADIR"

"Terör örgütlerinin ipi yurt dışındadır, bunlar öldürmekten, kandan, zulümden başka bir şey bilmezler"

"KUDÜS'ÜN YANINIDAYIZ"

"Değerli kardeşlerim, sevgili Siirtliler, biz bugün de atalarımızın izindeyiz, Kudüs'ün yanınıdayız, Filistin'in yanınıdayız. Bugün aynı coğrafyada zulüm var, şehit edilen çocuklar, yaşlılar var. Bütün bunların karşısında Siirtli kardeşlerim ecdadımızdan Selehaddin Eyyübi'den devraldığımız mirası yerine getiren bir Türkiye var. Mazlumların sesi, Kimsesizlerin kimi Türkiye var, Recep Tayyip Erdoğan var."

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN DEDİK"

"Tarihte olduğu birlikte hareket etmeye devam edeceğiz, Selahaddin Eyyübi'nin, Abdulhamid Han'ın torunları olarak zalimleri karşısında dimdik duracağız. Biz 16 yıl boyunca insanı yaşat ki devlet yaşasın dedik, hizmet ve kalkınma siyasetini benimsedik. Çukur siyasetini benimsemedik, şehirleri yakıp, yıkmadık."

"5 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK"

"Siirt 15 sene önce ihracat yapmıyordu, Siirt geçen sene 28 milyon dolar ihracat yaptı. Siirt bakır işleme fabrikası kuruluyor. 5 Milyar TL'lik yatırım yapılacak, 5 bin kişi istihdam edilecek. Siirt her şeyin en güzeline layık, Siirt'e 5 tane hastane yaptık. Şimdi Eruh'a da hastane yapıyoruz. Değerli kardeşlerim Siirt gibi bir ilimizde ne kadar ambulans vardı? 1 tane vardı sadece, o da çalışmıyordu. Sık sık arıza yapıyordu, 43 tane var, 43 tane. Siirt'in içme suyu problemini de çözdük. Siirt'e 15 yılda 8 milyar lira yatırım yapmışız, helal olsun. Siirt daha fazlasını hak ediyor. AK Parti sorunları çözen partidir. Siirt havalimanını tamamen yeniliyoruz. Yaz kış, iyi havada kötü havada artık uçak inişi olacak, havaalanı açık olacak."

"SİİRTLİ KİMİN LAF KİMİN İCRAAT YAPTIĞINI BİLİYOR"

"Muhalefet adayları konuşuyor, laf üstüne laf, ama Siirtli 15 yıldır kimin laf, kimin icraat yaptığını biliyor. 15 Temmuz'da sahip çıktığınız, yine Cumhurbaşkanına sahip çıkacak mısınız?

"Birliğimiz kardeşliğimiz, daimi olsun. Şimdi zaman kucaklaşma zamanıdır, şimdi zaman birlik beraberlik zamanıdır diyorum, saygı ve sevgiyle selamlıyorum sizleri" diyerek mitingdeki konuşmasını sonlandırdı.