Dipsiz acı

Yürekleri dağlayan olay, geçtiğimiz cumartesi gecesi yaşandı. Beş balıkçı deniz patlıcanı toplamak için 'Belinay' isimli tekneyle denize açıldı. Ancak bu sırada bulutlar karardı. Şiddetli fırtına çıktı. Tekne battı. Teknedeki Mert Boysener, yüzerek kurtulmayı başardı. Hayatta kaldı. "Hepimiz sağdık. Ben yardım getirmek için yüzmeye başladım" ifadesini kullandı. Ancak beraberindeki teknenin sahibi Volkan Çanakçı, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı'ya ulaşılamadı. Bunun üzerine havadan, denizden ve karadan arama başlatıldı. Belinay isimli teknenin enkazına ise dün İzmir Dikili'de ulaşıldı. Bulunan teknenin 90 derecelik bir açı ile denizin dibinde dik bir şekilde durduğu su altı çekimlerine yansıdı. Enkazın 20 metre kadar ilerisinde ise Kerem İncedayı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Seyyar manavlık yapan Kerem İncedayı'nın 1.5 yıllık eşinin hamile olduğu öğrenildi. Öte yandan arama çalışmalarına tam gaz devam edildi. Ancak diğer üç kişiden henüz haber gelmedi.
Kerem İncedayı, yakın bir tarihte baba olacaktı. Acı haberi alan eşinin feryatları herkesi ağlattı.
Kerem İncedayı, yakın bir tarihte baba olacaktı. Acı haberi alan eşinin feryatları herkesi ağlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.