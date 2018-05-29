Dipsiz acı

dağlayan olay, geçtiğimiz cumartesi gecesi yaşandı. Beş balıkçı deniz patlıcanı toplamak için '' isimli tekneyle denize açıldı. Ancak bu sırada bulutlar karardı. Şiddetli fırtına çıktı. Tekne battı. Teknedekiyüzerek kurtulmayı başardı. Hayatta kaldı. "" ifadesini kullandı. Ancak beraberindeki teknenin sahibi'ya ulaşılamadı. Bunun üzerine havadan, denizden ve karadan arama başlatıldı. Belinay isimli teknenin enkazına ise dün İzmir Dikili'de ulaşıldı. Bulunan teknenin 90 derecelik bir açı ile denizin dibinde dik bir şekilde durduğu su altı çekimlerine yansıdı.Öte yandan arama çalışmalarına tam gaz devam edildi. Ancak diğer üç kişiden henüz haber gelmedi.Kerem İncedayı, yakın bir tarihte baba olacaktı. Acı haberi alan eşinin feryatları herkesi ağlattı.