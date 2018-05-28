FSM Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Azerbaycan'ın 100. Yılını kutlaması dolayısıyla İstanbul'da da kutlamalar gerçekleştirildi.

Kutlamalar kapsamında saat 21.00'dan itibaren Fatih Sultan MehmetKöprüsü'nde Azerbaycan bayrağının renkleri olan Yeşil, Kırmızı ve Mavi renk ile ışıklandırıldı. Işıklandırmayla köprüde görsel şölen oluştu.



Vatandaşlar ve Azerbaycan vatandaşları, köprünün altına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.





AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 100. YILINI KUTLUYOR

Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyetin 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında, bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Bakü'de yürüyüş gerçekleştirdi.

Tarihi İçerişehir önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Anıtı önüne kadar devam etti. Ellerinde Azerbaycan bayrağı taşıyan vatandaşlar, anıtın önünde Azerbaycan milli marşını okudu.

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Askeri Bandosu, Bakü'nün altı farklı noktasında konser verdi.

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

Gürcistan'ın Tiflis şehrinde 28 Mayıs 1918'de, Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etti.

Bakü, Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgali altında olduğu için Fethali Han Hoyski başkanlığında oluşturulan geçici Azerbaycan hükümeti, faaliyetini bir süre Gence şehrinde sürdürdü.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Osmanlı Devleti oldu. İki devlet arasında yapılan anlaşma çerçevesinde giderek artan Ermeni ve Bolşevik tehditlerine karşı Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, yardıma gönderildi. Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyerek 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı. Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı savaşlarda bin 130 şehit verdi.

Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti kabul edilen Azerbaycan'da kısa sürede eğitim, din ve vicdan özgürlüğü alanında reformlar yapıldı, ülkenin kendi para birimi basıldı.

Cumhuriyetin "İstiklal Bildirisi"nde, ırk, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit haklar tanındı.

Azerbaycan Cumhuriyeti, 28 Nisan 1920'de Sovyet ordusunun ülkeyi işgaliyle son buldu.