;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 24 Haziran'da nerede oy kullanacağım?

Uzmanlardan yeni çipli kimlik kartlarıyla ilgili çok önemli uyarı

Siber Polisi'nin son dönemlerde art arda yaptığı operasyonlar dolandırıcıların çipli kimlik kartlarında kullandığı yeni yöntemi de ortaya çıkardı. Vatandaşların kimlik bilgilerini edinen çete üyeleri, nüfus müdürlüklerine giderek sanki o vatandaş kendisiymiş gibi parmak ve avuç içi izini vererek çipli kimlik çıkarıyor.

Yeni çipli kimlik kartlarıyla ilgili önemli uyarı! Bir an önce başvurun yoksa...

Siber polisinin son dönemlerde art arda yaptığı operasyonlar dolandırıcıların çipli kimlikkartlarında kullandığı yeni yöntemi de ortaya çıkardı. Buna göre vatandaşların kimlik bilgilerini edinen çete üyeleri, nüfus müdürlüklerine giderek sanki o vatandaş kendisiymiş gibi parmak ve avuç içi izini vererek çipli kimlik çıkarıyor. Uzmanlar henüz çipli kimliğe geçmeyen vatandaşların bu gibi sıkıntılar yaşamaması için bir an önce çipli kimliğe geçmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

  • 27 Mayıs 2018, Pazar 12:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar