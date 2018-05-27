Uzmanlardan yeni çipli kimlik kartlarıyla ilgili çok önemli uyarı

Siber polisinin son dönemlerde art arda yaptığı operasyonlar dolandırıcıların çipli kimlikkartlarında kullandığı yeni yöntemi de ortaya çıkardı. Buna göre vatandaşların kimlik bilgilerini edinen çete üyeleri, nüfus müdürlüklerine giderek sanki o vatandaş kendisiymiş gibi parmak ve avuç içi izini vererek çipli kimlik çıkarıyor. Uzmanlar henüz çipli kimliğe geçmeyen vatandaşların bu gibi sıkıntılar yaşamaması için bir an önce çipli kimliğe geçmeleri tavsiyesinde bulunuyor.