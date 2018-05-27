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'da oynayan hayatını kaybetti! Arda Öziri kimdir?

Bir dönem Göktuğ karakteriyle 'da da oynayan ünlü oyuncu , motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

Diriliş Ertuğrulda oynayan oyuncu hayatını kaybetti

Oyuncu bu sabah geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Kaza sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Arda Öziri, yapılan müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti. Arda Öziri, 'da Emir Sadettin Köpek'in saraydaki has adamı Göktuğ karakterini canlandırıyordu.

BERABER MAÇI İZLEDİK
Arda Öziri'nin yakın arkadaşı Cengiz Çolak, oyuncunun son anlarını hurriyet.com.tr'ye anlattı: Akşam Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bana geldi. Keyifli bir akşam geçirdik, bol bol güldük. "Bu saatte gitme,kal" dedim ama Saat 03.00 gibi çıktı. TEM'de kaza geçirmiş. Çok üzgünüm, çok yakın bir arkadaşımı kaybettim" dedi.

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda 'Anemi' isimli grupta vokallik yaptı.

OYNADIĞI PROJELER
Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017)
Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)
İnsan Aldandı - Güven (2009)
Son İstasyon - Burak (2010)
Farklı Desenler - Komiser Aziz (2011-2012)*
Farklı Boyut (2009)
Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)
Cemile - Kaan (2006)
Dolunay - Erdem (2005)
Kandil (2005)
Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)
Büyük Umutlar - Özgür (2004)
Ah Be İstanbul (2004)
Kampüsistan - Yiğit (2003)
Estağfurullah Yokuşu (2003)
Asmalı Konak - Haluk (2002)
Kınalı Kar (2002)
Yedi Numara (2000)
Dadı (2000)
Ruhsar (1997)

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  • 27 Mayıs 2018, Pazar 12:45
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