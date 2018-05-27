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800 bin ’lik sahte

800 bin TL’lik sahte döviz
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'nin çeşii bölgelerinde yakalanan sahte lerin seri numaralarını takibe alarak basıp vatandaşı ve turistleri dolandıran H.T. adlı kalpazanı yakaladı. Şüphelinin aracının arka koltuğuna gizlenmiş 800 bin TL değerinde ele geçirildi. Ekipler, seri numaralarını takibe aldıkları sahte paraların üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına dağıldığını belirledi. H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa KAYA
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