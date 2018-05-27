800 bin TL’lik sahte döviz

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yakalanan sahte dövizlerin seri numaralarını takibe alarak sahte para basıp vatandaşı ve turistleri dolandıran H.T. adlı kalpazanı yakaladı. Şüphelinin aracının arka koltuğuna gizlenmiş 800 bin TL değerinde sahte döviz ele geçirildi. Ekipler, seri numaralarını takibe aldıkları sahte paraların İstanbul üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına dağıldığını belirledi. H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mustafa KAYA
Mustafa KAYA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.