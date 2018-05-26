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Yıldırım, 'daki sel hakkında bilgi aldı

Binali Yıldırım, Valisi İzzettin Küçük'ten şehirde yaşanan sele ilişkin bilgi aldı, gerekenin yapılması talimatını verdi

Yıldırım, Bursadaki sel hakkında bilgi aldı

Binali Yıldırım, Valisi İzzettin Küçük'ten şehirde meydana gelen sele ilişkin bilgi aldı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü telefonla aradı.

Yaşanan sele ilişkin bilgi alan Yıldırım, gerekenin yapılması talimatını verdi.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 12:22
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