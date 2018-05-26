Yıldırım, Bursa'daki sel hakkında bilgi aldı
Başbakan Binali Yıldırım, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ten şehirde yaşanan sele ilişkin bilgi aldı, gerekenin yapılması talimatını verdi
Etiketler: Bursa , Başbakan , Başbakan Yıldırım
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