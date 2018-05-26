Cansu Dere ile Metin Akdülger sevgili mi? Metin Akdülger kimdir?

Magazin gündemini sallayan boşanmalar, ayrılıklar, kavgalar derken bu kez aşk dolu bir haber geldi. Ünlü oyuncu Cansu Dere 'Şahsiyet' dizisinde birlikte rol aldığı Metin Akdülger ile birlikte olduğunu açıkladı.

İlk bölümü Mart ayında yayınlanmaya başlayan 'Şahsiyet' dizisinde karşımıza çıkan ünlü oyuncu Cansu Dere başrolleri paylaştığı Metin Akdülger, ile sette başlayan aşkını daha fazla gizlememe kararı aldı.

37 yaşındaki Cansu Dere ile 30 yaşındaki Metin Akdülger yaşadıkları aşkı, yakın arkadaşlarını güzel oyuncunun Bebek'te bulunan evine davet ederk birlikte açıklamışlar.



Güzel oyuncunun mutlu olduğunu dile getiren yakın arkadaşları, Dere'nin; ''Çok keyifli vakit geçiriyoruz'' dediğini de ekledi.





Hatta taze aşıkların önümüzdeki günlerde birlikte tatile çıkacakları konuşuluyor.

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

1988 yılında Bursa'da göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tiyatroya başlamadan önce arkadaşlarıyla kısa filmlerle uğraştı. 2006'da Koç Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünü okumaya başladı. 2010'da Seni Aptal Romeo adlı tiyatro oyunuyla tiyatroya adımını attı 2011 yılında bölümünden mezun oldu.2011 yılında ilk sinema deneyimini yaşadı. İlk filmi Genco Tanay Ülgen'in yönettiği Kahraman filmidir. Aynı sene Zeytin Zamanı adlı tiyatro gösterisinde yer aldı. 2012 yılında kendini geliştirmeye başlayan Metin Akdülger, Coşku Cem Akkaya ve Merve Taşkan'dan oyunculuk eğitimi dersleri aldı.2012'de Craft Tiyatro bünyesinde Kaset oyunuyla kariyerine devam etti.2013 yılına gelindiğinde asıl çıkışını Ali Bilgin'in yönettiği Medcezir dizisiyle yakaladı.

Dizide canlandırdığı Orkun karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Yakaladığı başarıyı Ahmet Küçükkayalı'ın Bensiz adlı filmiyle ve Didaskali Tiyatro bünyesinde oynadığı Maşenka oyunuyla devam ettirdi. 2015'te Medcezir dizisinin bitmesi üzerine televizyonsa ara verdi ancak kısa bir süre sonra Medcezir dizisindeki rol arkadaşı Hazar Ergüçlü ile birlikte Analar ve Anneler dizisinde rol aldı. 2016-2017 sezonunda ise izleyici karşısına Muhteşem Yüzyıl Kösem isimli tarihi dizide Sultan 4. Murad olarak çıktı. 2018 yılında ise karşımıza Şahsiyet internet dizisi ile çıktı.

CANSU DERE KİMDİR?

Yunanistan göçmeni bir aileden olan oyuncu Cansu Dere 1980 yılında Ankara'da doğdu. Cansu Dere, İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3. güzeli seçildi ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan gibi Türkiye'nin en önemli moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı. ITKIB' in tüm yurtdışı organizasyonlarında ülkemizi temsil eden Cansu Dere , 2002-2003 yıllarında Paris'te çeşitli defilelere katıldı ve birçok önemli fotoğrafçıyla başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun oldu. İlk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki Çocuk ve Müzik programıyla yaşamıştır. Ardından 2004 yılında Show TV' de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmayı sunmuştur.

NTV'de yayınlanan Life Style Moda programında sunuculuğun yanı sıra editörlük de yapmıştır. 2005'te yine NTV'de N Moda programının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2004'te Hilal Saral'ın yönettiği Nazanı oynadığı Metro Palas adlı diziyle oyunculuğa adım atmıştır. Daha sonra Türkan Derya'nın yönettiği Alacakaranlık adlı dizide Irmak Bozoğlu karakterini canlandırmıştır. 2005 yılında Zeynep Günay Tan'ın yönettiği Güz Yangını dizisindeki Ceylan rolüyle dikkatleri çeken Dere, bu dönemde Çağan Irmak'ın TV filmi formatında çektiği Kabuslar Evi filminde köylü Esma karakterini oynamıştır. 2006-2008 yılları arasında Sıla isimli dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynayarak popülerliğini arttırmıştır. Sıla karakteri ile yer aldığı dizi ile hayran kazanmaya başlamıştır. 2007`de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Son Osmanlı Yandım Ali adlı, Defne karakterini oynadığı dönem filmi 1 milyonun üstünde seyirci tarafından izlenmiştir. 2009 yılında Acı Aşk adlı, Onur Ünlü'nün senaryosunu yazdığı, Taner Elhan'ın yönettiği bir filmde rol almıştır. Halit Ergenç, Songül Öden ve Ezgi Asaroğlu ile başrolleri paylaştığı filmde Oya adlı bir fotoğrafçıyı oynamıştır.

2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolü ile daha da ünlenmiştir. Yine 2009 yılında Totally Spies:Casus Kızlar Her şey Nasıl Başladı? filminde Alex ve Mandy karakterlerini seslendirmiştir. 2010'da Yahşi Batı filminde Mary Lou karakterini oynamıştır. 2011'de Serdar Akar'ın yönettiği 3. sinema filmi Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'ü çekmiştir. Filmde Songül isimli bir polisi canlandırmıştır. 2012'de El Yazısı filminde yine başrolü üstlenmiştir. Dere bu kez küçük bir kasabada eczacılık yapan Zeynep rolünü üstlenmiştir. Son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile yer almıştır. 2016 Ekim'inde Star tvde yayınlanmaya başlayan Anne (dizi) dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı. Şimdi ise internet dizisi Şahsiyet'te oyuncu.