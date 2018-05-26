Ok yaydan çıktı!

Ana muhalefet partisi, kendine muhalefet olmaktan ileri gidemedi! CHP'de, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına destek vermeyen parti yönetiminin milletvekili listelerinde tüm muhalifleri tasfiye etmesi ortamı gerdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve ekibini parti içi iktidarlarını korumak için CHP'yi sabote etmekle suçlayan muhalifler ve liste dışı bırakılan milletvekilleri harekete geçti. Söz konusu vekiller "Mücadelemiz yeni başlıyor" mesajı vererek, İnce'nin etrafında toplanmaya başladı. 24 Haziran seçimlerinde İnce'nin alacağı oyun Kılıçdaroğlu'nun son genel seçimde aldığı oydan yüksek olmasını hedefleyen muhaliflerin, 25 Haziran günü olağanüstü kurultay için harekete geçeceği kaydedildi.
HESAPLAŞMA KAÇINILMAZ
Kılıçdaroğlu-Tezcan ikilisinin 3 dönemdir milletvekili adayı göstermediği genel başkan adaylarından Umut Oran, parti yönetiminin iktidar vizyonundan uzak olduğunu söyledi. Oran "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmak için iktidar vizyonundan uzak gördüğüm üst parti yönetimine dair eleştirilerimi 24 Haziran sonrasını erteledim. Kısır sen-ben tartışmalarımın içinde olmayacağım" dedi. Milletvekili listesine alınmayan bir diğer genel başkan adayı Mustafa Balbay ise "Önümüzde iki büyük hedef var, Birincisi Muharrem İnce kardeşimizi Cumhurbaşkanı yapmak, diğeri CHP'nin Meclis'te çoğunluğu elde etmesini sağlamak" ifadesini kullandı. Liste dışında bırakılan vekillerden Nefi Kara, Bülent Bektaşoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger gibi isimler de seçim kampanyası boyunca İnce'ye tam destek verme kararı aldı. CHP kulislerinde İnce çevresinde toplanan vekiller ve oluşan hareketlilikle ilgili " 25 Haziran'dan itibaren CHP'de bir hesaplaşma kaçınılmaz" yorumları yapılıyor.
BAYRAK AÇTILAR
Kılıçdaroğlu-Tezcan ikilisinin 3 dönemdir milletvekili adayı göstermediği genel başkan adaylarından Umut Oran, parti yönetiminin iktidar vizyonundan uzak olduğunu söyledi.
Zafer ŞAHİN
HESAPLAŞMA KAÇINILMAZ
Kılıçdaroğlu-Tezcan ikilisinin 3 dönemdir milletvekili adayı göstermediği genel başkan adaylarından Umut Oran, parti yönetiminin iktidar vizyonundan uzak olduğunu söyledi. Oran "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmak için iktidar vizyonundan uzak gördüğüm üst parti yönetimine dair eleştirilerimi 24 Haziran sonrasını erteledim. Kısır sen-ben tartışmalarımın içinde olmayacağım" dedi. Milletvekili listesine alınmayan bir diğer genel başkan adayı Mustafa Balbay ise "Önümüzde iki büyük hedef var, Birincisi Muharrem İnce kardeşimizi Cumhurbaşkanı yapmak, diğeri CHP'nin Meclis'te çoğunluğu elde etmesini sağlamak" ifadesini kullandı. Liste dışında bırakılan vekillerden Nefi Kara, Bülent Bektaşoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger gibi isimler de seçim kampanyası boyunca İnce'ye tam destek verme kararı aldı. CHP kulislerinde İnce çevresinde toplanan vekiller ve oluşan hareketlilikle ilgili " 25 Haziran'dan itibaren CHP'de bir hesaplaşma kaçınılmaz" yorumları yapılıyor.
BAYRAK AÇTILAR
Kılıçdaroğlu-Tezcan ikilisinin 3 dönemdir milletvekili adayı göstermediği genel başkan adaylarından Umut Oran, parti yönetiminin iktidar vizyonundan uzak olduğunu söyledi.
Zafer ŞAHİN
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