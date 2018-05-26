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ve liderleri tarafsız bölgede buluştu

Düşman kardeşlerin 'un 'la randevusunun gerçekleşmesi için sınırda bir araya geldiklerini son dakika haberiyle duyurdu. ekibi ise muhtemel bir Trump-Kim zirvesinin hazırlıkları için Singapur'a gidiyor.

Düşman kardeşlerden sürpriz buluşma!

lideri ile Devlet Başkanı Moon Jae-in, sınırdaki tarafsız bölgede sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Zirveye, ilkinde olduğu gibi Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong da katıldı.

Cumartesi günü bir araya gelen liderlerin gündeminde, Kim'in ABD Başkanı 'la randevusunun gerçekleşmesi vardı.

12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşmesi planlanan Kim-Trump zirvesinin iptal edildiği, Perşembe günü tarafından duyurulmuştu. Başkan Trump, duyurunun üzerinden 24 saat geçmeden bu kez zirvenin gerçekleşebileceğini söyleyerek çark etmişti.

AMERİKAN EKİBİ SİNGAPUR YOLCUSU

Beyaz Saray ekibi, muhtemel bir Trump-Kim zirvesi için Singapur'a gidiyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerikan ekibi bu hafta sonundan itibaren zirve için hazırlıklar yapacak.

Politico dergisi, 30 kişiden oluşan Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı ekiplerinin Singapur'a gideceğini hafta içinde duyurmuştu. Söz konusu haber, resmi açıklamayla doğrulanmış oldu.

Bu yılın ilk günlerinde başlayan bahar havası son dönemde yerini fırtınaya bırakmış durumda. Washington'da dile getirilen Libya modeli ve ABD ile Güney Kore'nin tatbikatı, Pyongyang yönetimini hayli öfkelendirdi.

Kim ve Moon, 27 Nisan tarihinde ilk kez buluşmuş ve tarihi bir zirve gerçekleşmişti.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 19:12
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