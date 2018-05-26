Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, sınırdaki tarafsız bölgede sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Zirveye, ilkinde olduğu gibi Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong da katıldı.





Cumartesi günü bir araya gelen liderlerin gündeminde, Kim'in ABD Başkanı Donald Trump'la randevusunun gerçekleşmesi vardı.

12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşmesi planlanan Kim-Trump zirvesinin iptal edildiği, Perşembe günü Beyaz Saray tarafından duyurulmuştu. Başkan Trump, duyurunun üzerinden 24 saat geçmeden bu kez zirvenin gerçekleşebileceğini söyleyerek çark etmişti.





AMERİKAN EKİBİ SİNGAPUR YOLCUSU

Beyaz Saray ekibi, muhtemel bir Trump-Kim zirvesi için Singapur'a gidiyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerikan ekibi bu hafta sonundan itibaren zirve için hazırlıklar yapacak.

Politico dergisi, 30 kişiden oluşan Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı ekiplerinin Singapur'a gideceğini hafta içinde duyurmuştu. Söz konusu haber, resmi açıklamayla doğrulanmış oldu.





Bu yılın ilk günlerinde başlayan bahar havası son dönemde yerini fırtınaya bırakmış durumda. Washington'da dile getirilen Libya modeli ve ABD ile Güney Kore'nin tatbikatı, Pyongyang yönetimini hayli öfkelendirdi.

Kim ve Moon, 27 Nisan tarihinde ilk kez buluşmuş ve tarihi bir zirve gerçekleşmişti.