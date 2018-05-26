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  1. Düşman kardeşlerden sürpriz buluşma!

28 Haziran 2018 lerinde hangi kelime kaç kere geçiyor?

'nin ardından 'de beyannamesini açıkladı. Beyannamelerde geçen anahtar kelimeler iki parti arasındaki vizyon farkını gözler önüne seriyor.

Seçim beyannamelerinde ortaya çıkan gerçek

İki partinin sindeki anahtar kelimeleri kullanım sıklığı, hedefler ve gelecek vizyonu açısından önemli ipuçları içerirken 'nin beyannamesindeki vurgular 'nin beyannamesine göre çok etkisiz kaldı.

Her seferinde adalet ve özgürlükten dem vuran CHP'de açıklanan ndeki adalet ve özgürlük kavramlarının etkisinin AK Parti beyannamesine göre oldukça düşük seviyede olduğu görülüyor.

İki partinin 24 Haziran 2018 seçim bildirgelerinde eğitim, ekonomi, teknoloji, yatırım, sanayi, milli, savunma sanayi, insan, araştırma ve girişim kelimelerinin kullanılma sıklığı AK Parti'nin CHP'ye oranla kat kat daha özverili ve vizyonlu olduğunu ortaya koyuyor.

İşte AK Parti ve CHP'nin seçim beyannamesindeki farkı gözler önüne seren o tablo;


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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 19:49
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