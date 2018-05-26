İki partinin seçim bildirgesindeki anahtar kelimeleri kullanım sıklığı, hedefler ve gelecek vizyonu açısından önemli ipuçları içerirken CHP'nin beyannamesindeki vurgular AK Parti'nin beyannamesine göre çok etkisiz kaldı.

Her seferinde adalet ve özgürlükten dem vuran CHP'de açıklanan seçim beyannamesindeki adalet ve özgürlük kavramlarının etkisinin AK Parti beyannamesine göre oldukça düşük seviyede olduğu görülüyor.

İki partinin 24 Haziran 2018 seçim bildirgelerinde eğitim, ekonomi, teknoloji, yatırım, sanayi, milli, savunma sanayi, insan, araştırma ve girişim kelimelerinin kullanılma sıklığı AK Parti'nin CHP'ye oranla kat kat daha özverili ve vizyonlu olduğunu ortaya koyuyor.

İşte AK Parti ve CHP'nin seçim beyannamesindeki farkı gözler önüne seren o tablo;





