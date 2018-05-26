Almanya HDP'nin mitingine izin verdi

Alman makamlarının "Türkiye'deki seçimler için Almanya'da seçim kampanyası yasağı kararı" almasına rağmen, HDP'nin yarın Köln'de düzeleyeceği açık hava mitingine izin vermesi tepki çekti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AVRUPA'YA SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, HDP ve terör örgütlerine gösteri izni verip AK Parti'ye miting izni vermeyen Avrupa'ya sert tepki gösterdi. .



Erdoğan, "Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlar miting yapma müsadesi veren yönetimler, AK Parti'ye müsaade etmiyorlar. Neden, ne kadar engellersek, o kadar iyi diyorlar. İsteseniz de, istemeseniz de, Bosna Hersek size yetti. Dadaşlar size yeter. Vakit birlik vakti. Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaret ile Türkiye şahlanacak. Hiç endişeniz olmasın. Erzurum, bizim Anadolu'daki güzel başlangıcımızın anahtarıdır." dedi.

"YASAK SADECE AK PARTİ İÇİN GEÇERLİ"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurt dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın çifte standartlı tutumunu eleştirerek "Türkiye'yi tehdit eden her türlü unsur Almanya'da rahatlıkla her türlü eylemi yapabilirken, sözde seçim kampanyası yasağı sadece AK Parti için geçerli." dedi.

PKK ALMANYA'NIN HER YERİNDE

Alman hükümetini son haftalarda yapılan programlarla ilgili defaatle ikaz edip bilgilendirdiklerine işaret eden Yeneroğlu, "Kendilerini yasağı uygulaması, hukuk devleti ilkelerine riayet edip kendi belirledikleri kuralları uygulamaları noktasında ikaz ettik fakat görmekteyiz ki şimdiye kadar kimse oralı değil. Önümüzdeki günlerde HDP'li milletvekilleri yine PKK'nın organizasyonuyla Almanya'nın her yerinde programlarını sürdürmekteler." ifadelerini kullandı.