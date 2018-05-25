Söylenecek kelime kalmadı!

Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla 3.5 yıla kadar hapsi istenen ünlü sunucu eşinden tek celsede boşandı. 'Kelime Oyunu' adlı programının sunucusu Ali İhsan Varol'un eşi Ayşe Varol geçen Aralık ayında karakola gitti. Eşinin kendisini dövdüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Savcılık, Varol'a eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla 3.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Ünlü sunucu, twitter hesabından, "Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Hakikat er geç ortaya çıkar' şeklinde paylaşımda bulundu. Tarafların 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle anlaşmalı olarak birbirlerine boşanma davası açtıkları anlaşıldı. Duruşma 35 dakika sürdü. Heyet tarafların boşanma konusunda kararlı olup olmadıklarını sordu. İkisi de boşanmak istedi. Kararını açıklayan mahkeme, çifti boşadı. Müşterek çocuğun velayetini de anneye verdi. Tarafların birbirlerine ne kadar nafaka ya da tazminat ödeyecekleri açıklanmadı.
ALİ OKTAY
ALİ OKTAY
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