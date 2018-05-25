;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. MFÖ payını istiyor
  2. Terör estiren genç kızlar gözaltında

Söylenecek kelime kalmadı!

’ adlı programının sunucusu , eşinden anlaşmalı boşandı. Mahkeme çocuğun velayetini anneye verdi

Söylenecek kelime kalmadı!
Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla 3.5 yıla kadar hapsi istenen ünlü sunucu eşinden tek celsede boşandı. 'Kelime Oyunu' adlı programının sunucusu Ali İhsan Varol'un eşi Ayşe Varol geçen Aralık ayında karakola gitti. Eşinin kendisini dövdüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Savcılık, Varol'a eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla 3.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Ünlü sunucu, twitter hesabından, "Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Hakikat er geç ortaya çıkar' şeklinde paylaşımda bulundu. Tarafların 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle anlaşmalı olarak birbirlerine davası açtıkları anlaşıldı. Duruşma 35 dakika sürdü. Heyet tarafların boşanma konusunda kararlı olup olmadıklarını sordu. İkisi de boşanmak istedi. Kararını açıklayan mahkeme, çifti boşadı. Müşterek çocuğun velayetini de anneye verdi. Tarafların birbirlerine ne kadar nafaka ya da tazminat ödeyecekleri açıklanmadı.

ALİ OKTAY
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar