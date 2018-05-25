Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de taşınacak İstanbul AtatürkHavalimanı'nın yerine 'Millet Bahçesi' yapılacağını açıkladı. Megakent İstanbul'a devasa bir yeşil alan kazandıracak proje şimdiden tüm İstanbulluları heyecanlandırdı. Yakın çevresindeki imarlı arsaların ortalama metrekare değeri dikkate alındığında yaklaşık 234 milyar TL değerindeki Atatürk Havalimanı arazisine 'Millet Parkı' yapılması tercih ediliyor. Atatürk Havalimanı, Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya ve Sefaköy semtleri arasında 11 milyon 700 bin metrekarelik (11 bin 700 dönüm) alan üzerine kurulu Türkiye'nin en büyük havalimanı konumunda.
Millet Bahçesi dünyanın en büyük 3’üncü şehir parkı olacak
2018 yılının Ekim ayı içerisinde kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nın arazisinin akıbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'de katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamanın ardından belli oldu. Erdoğan bölgenin "Millet Bahçesi" olarak yeşil alana dönüştürüleceğini açıklarken, 11.7 bin dönüm alana sahip havalimanına yapılacak park dünyanın en büyük 3’üncü şehir parkı olacak.
Etiketler: Atatürk Havalimanı , millet bahçesi
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