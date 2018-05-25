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  1. Muharrem İnce, Batı'nın 'Erdoğan' hesabını açık etti

dünyanın en büyük 3’üncü şehir parkı olacak

2018 yılının Ekim ayı içerisinde kapanacak olan 'nın arazisinin akıbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'de katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamanın ardından belli oldu. Erdoğan bölgenin "" olarak yeşil alana dönüştürüleceğini açıklarken, 11.7 bin dönüm alana sahip havalimanına yapılacak park dünyanın en büyük 3’üncü şehir parkı olacak.

Erdoğandan heyecanlandıran açıklama! Dünyanın en büyük 3üncüsü olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de taşınacak İstanbul AtatürkHavalimanı'nın yerine '' yapılacağını açıkladı. Megakent İstanbul'a devasa bir yeşil alan kazandıracak proje şimdiden tüm İstanbulluları heyecanlandırdı. Yakın çevresindeki imarlı arsaların ortalama metrekare değeri dikkate alındığında yaklaşık 234 milyar TL değerindeki arazisine 'Millet Parkı' yapılması tercih ediliyor. Atatürk Havalimanı, Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya ve Sefaköy semtleri arasında 11 milyon 700 bin metrekarelik (11 bin 700 dönüm) alan üzerine kurulu Türkiye'nin en büyük havalimanı konumunda.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 08:31
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