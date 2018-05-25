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'da operasyonu: 51 gözaltı

'da terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alındı.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube () ekipleri, terör örgütü 'a yönelik dün gece , Pendik, Ümraniye, , Tuzla, , Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde 16 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Ekipler, operasyon kapsamında 51 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyet yetkilileri şüphelilerin geçmişte çatışma bölgelerine gidip-geldiklerini belirlerken yasadışı yollardan tekrar çatışma bölgelerine gitmeye çalıştıklarını değerlendiriyor

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 14:32
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