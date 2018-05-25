İşsizlik maaşından kimler yararlanabilir?

Birkaç hafta önce işsiz kaldım. Çalıştığım şirket birkaç ay primlerimi yatırmamış. İşsizlik sigortasından faydalanmak için ne yapmalıyım?
İşsizlik sigortasına ilişkin düzenlemeler gereği iş sözleşmelerinin; işveren tarafından iyi niyet veya ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, işçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durmasını gerektiren nedenlerle feshedilmesi halinde ve belirli süreli iş sözleşmelerinde süre bitimi nedeni ile feshi durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanılabilmektedir.
İşsizlik ödeneğinden yararlanılabilmesi için ayrıca son 3 yılda en az 600 gün ve son 120 günde kesintisiz işsizlik sigortası primi ödenmiş olması, fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde işten ayrılma bildirgesi ile ilgili İş Kur müdürlüğüne yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.
TÜKETİCİ, 14 GÜN İÇİNDE CAYMA HAKKINA SAHİPTİR
Çok önemli bir e-ticaret sitesinden ürün aldım. Sözleşmede, iade edebileceğim yazıyordu. Ürün geldi ve ürünün hatalı olduğunu gördüm. Israrlarıma rağmen şirket ürünü iade almayacağını söylüyor. Bu konuda yasalar neyi emrediyor?
Hiçbir garantisi bulunmayan bazı şirketlerde bu durumlar yaşanıyor.
Burada kanunlar geçerlidir.
14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart üstlenmeksizin cayma hakkına sahisiniz.
Bu süre eğer "mal" satın alınacak ise mal tesliminden itibaren; "hizmet" satın alınacak ise hizmet sözleşmesinin kurulduğu andan itibaren başlar.
Sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de tüketici her zaman cayma hakkını kullanabilir. Mesafeli satış sözleşmesi ürünü internet sitesinden satın aldığınız anda kurulur. İnternet sitesi iadeler için daha uzun bir zaman öngörmüşse bu süre içinde de iade hakkınızı kullanabilirsiniz.
TRAFİK SİGORTASI MANEVİ ZARARI KARŞILAMAZ
Zincirleme kazaya karıştım. Önümdeki araçta bulunan kişi kafasını cama çarptığını söyledi ve dava açtı. Ancak olay anında kafasını cama çarptığını söylemedi. Yalan söylüyor. Haklarımı öğrenebilir miyim?
Trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan, herhangi bir kaza halinde karşı tarafın malına ya da canına verilen zararı belirli sınırlar dahilinde karşılayan sigorta türüdür. Trafik sigortası, bir sorumluluk sigortasıdır ve bu yüzden 3. şahıslara verilen maddi ve bedensel hasarları kapsar. Trafik sigortası, herhangi bir kaza halinde ait olduğu aracın ya da poliçe sahibinin alacağı zararları karşılamaz, kasko yerine kullanılamaz ve manevi tazminatları gidermez. Kara taşıtları sigortası veya kısa ismiyle kasko sigortası ise bir aracın kaza yapması, yanması, çalınması ya da çalınma girişimi sonucunda alacağı zararların poliçe sınırları dahilinde giderilmesini kapsayan sigorta çeşididir.
Trafik sigortasından farklı olarak kaza durumlarında karşı tarafın değil; ait olduğu aracın zararlarını karşılar. Soruya dönecek olursak, kaza nedeniyle karşı araçta bulunan 3. kişinin kusurunuzla yaralanmasına sebep olduysanız sizden geçici iş göremezlik tazminatı, kalıcı bir sakatlık durumu varsa meslekte kazanma gücü kaybı, tedavi ve bakıcı giderleri gibi maddi zararlarını talep edebilir ve bu bedelleri trafik sigortanız limitleri dahilinde ödemekle yükümlüdür. Fakat trafik sigortası manevi zararı karşılamaz.
AVUKAT FERİDE HİLAL İMAL
İşsizlik sigortasına ilişkin düzenlemeler gereği iş sözleşmelerinin; işveren tarafından iyi niyet veya ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, işçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durmasını gerektiren nedenlerle feshedilmesi halinde ve belirli süreli iş sözleşmelerinde süre bitimi nedeni ile feshi durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanılabilmektedir.
İşsizlik ödeneğinden yararlanılabilmesi için ayrıca son 3 yılda en az 600 gün ve son 120 günde kesintisiz işsizlik sigortası primi ödenmiş olması, fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde işten ayrılma bildirgesi ile ilgili İş Kur müdürlüğüne yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.
TÜKETİCİ, 14 GÜN İÇİNDE CAYMA HAKKINA SAHİPTİR
Çok önemli bir e-ticaret sitesinden ürün aldım. Sözleşmede, iade edebileceğim yazıyordu. Ürün geldi ve ürünün hatalı olduğunu gördüm. Israrlarıma rağmen şirket ürünü iade almayacağını söylüyor. Bu konuda yasalar neyi emrediyor?
Hiçbir garantisi bulunmayan bazı şirketlerde bu durumlar yaşanıyor.
Burada kanunlar geçerlidir.
14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart üstlenmeksizin cayma hakkına sahisiniz.
Bu süre eğer "mal" satın alınacak ise mal tesliminden itibaren; "hizmet" satın alınacak ise hizmet sözleşmesinin kurulduğu andan itibaren başlar.
Sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de tüketici her zaman cayma hakkını kullanabilir. Mesafeli satış sözleşmesi ürünü internet sitesinden satın aldığınız anda kurulur. İnternet sitesi iadeler için daha uzun bir zaman öngörmüşse bu süre içinde de iade hakkınızı kullanabilirsiniz.
TRAFİK SİGORTASI MANEVİ ZARARI KARŞILAMAZ
Zincirleme kazaya karıştım. Önümdeki araçta bulunan kişi kafasını cama çarptığını söyledi ve dava açtı. Ancak olay anında kafasını cama çarptığını söylemedi. Yalan söylüyor. Haklarımı öğrenebilir miyim?
Trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan, herhangi bir kaza halinde karşı tarafın malına ya da canına verilen zararı belirli sınırlar dahilinde karşılayan sigorta türüdür. Trafik sigortası, bir sorumluluk sigortasıdır ve bu yüzden 3. şahıslara verilen maddi ve bedensel hasarları kapsar. Trafik sigortası, herhangi bir kaza halinde ait olduğu aracın ya da poliçe sahibinin alacağı zararları karşılamaz, kasko yerine kullanılamaz ve manevi tazminatları gidermez. Kara taşıtları sigortası veya kısa ismiyle kasko sigortası ise bir aracın kaza yapması, yanması, çalınması ya da çalınma girişimi sonucunda alacağı zararların poliçe sınırları dahilinde giderilmesini kapsayan sigorta çeşididir.
Trafik sigortasından farklı olarak kaza durumlarında karşı tarafın değil; ait olduğu aracın zararlarını karşılar. Soruya dönecek olursak, kaza nedeniyle karşı araçta bulunan 3. kişinin kusurunuzla yaralanmasına sebep olduysanız sizden geçici iş göremezlik tazminatı, kalıcı bir sakatlık durumu varsa meslekte kazanma gücü kaybı, tedavi ve bakıcı giderleri gibi maddi zararlarını talep edebilir ve bu bedelleri trafik sigortanız limitleri dahilinde ödemekle yükümlüdür. Fakat trafik sigortası manevi zararı karşılamaz.
AVUKAT FERİDE HİLAL İMAL
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