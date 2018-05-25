İnsanlık acı cekti!

Ceset merakı trafiği kilitledi. 'İnsanlık ölmüş' dedirten olay dün İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki ağaçlık alanda bir kişi kendini astı. Durumu fark edenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler ağacı asılı olan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yoldan geçen vatandaşların bazıları olayı cep telefonlarıyla görüntülerken bazıları ise uzun süre ağaca asılı olan kişiyi meraklı bakışlarla izledi. Yoldan geçen sürücüler ise cesedi görebilmek için yavaşlaması trafik yoğunluğu oluşturdu. Park görevlisi Mustafa Sarı, "Sabah işe geldiğimde ağaca asılmış bir kişi olduğunu fark ettim. Sonra nabzına baktım, ölmüştü. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdim. Vatandaşlar hemen toplandı" dedi. Üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen ceset, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Meraklı kalabalık, bir an bile gözlerini kırpmadan cesedi seyretti. Bazıları ise olayı saniye saniye kaydetti.
Meraklı kalabalık, bir an bile gözlerini kırpmadan cesedi seyretti. Bazıları ise olayı saniye saniye kaydetti.
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