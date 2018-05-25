;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. FETÖ'nün "altın çocuğu" Zeki Güven'in ByLock irtibatları deşifre edildi

Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu. Mezarlıkta yaklaşık 15 dakika kalan Erdoğan, daha sonra Süleymaniye Camisi'ne geçti.

Etiketler: , ,
  • 25 Mayıs 2018, Cuma 14:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar