Mesele memleket değil

Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kaset skandalının ardından yapılan kurultayla Mayıs 2010'da CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, iki referandum da dahil olmak üzere bugüne kadar girdiği bütün seçimleri kaybetti. Ancak seçimlerde başarısız olsa da partide kendisine muhalefet eden ve koltuğunu sallayabilecek parti içi muhalefeti CHP'den tasfiye etmekte başarılı oldu. Geçmişte genel başkanlık koltuğuna oturmasında kendisine el veren Önder Sav ve ekibini, Deniz Baykal'a yakın tüm vekilleri uzaklaştıran Kılıçdaroğlu, bu kez de parti içinde örgütlendikleri bilinen sol kanat ile Muharrem İnce ve ekibini tasfiye etti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin son kurultayında Muharrem İnce'nin aday olması için imza veren 37 milletvekilini tekrar aday göstermedi. İnce ekibinden sadece Emre Köprülü, Yaşar Tüzün ve Tanju Özcan aday yapıldı. Son seçimlerde, ön seçimle gelen 42 vekil de Kılıçdaroğlu'ndan nasibini aldı. Bu isimler de merkez yoklaması yöntemiyle aday belirleyen Kılıçdaroğlu'nun listesine giremedi. Ayrıca milletvekili aday listesine Kılıçdaroğlu ile hemşerilik ve akrabalık ilişkisi olan çok sayıda ismin girdiği ortaya çıktı.
KENDİSİNİ İNKAR ETTİ
Muharrem İnce ekibi ve partinin sol kanadının tasfiye edildiği iddialarına "Bana yakın isimler de listeye giremedi" sözleriyle cevap veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, listeye Tuncelili hemşerileri Erdoğan Toprak, Gürsel Erol, Nihat Yeşil, Hüseyin Yıldız. Mahir Polat ve Nurhayat Altaca gibi isimleri ise yazmakta bir sakınca görmedi. CHP listesinde Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Ahmet Akın, Okan Gaytancıoğlu ve Mehmet Göker de kendilerine yer buldu. Bizzat seçtiği 18 MYK üyesini ve hemşerilerini listenin seçilebilecek sıralarına yazan Kılıçdaroğlu'nun "Bana yakın isimler de dışarıda kaldı" sözleriyle hangi vekilleri kastettiği merak konusu oldu.
DİYARBAKIR İSYANI
CHP Diyarbakır milletvekili adayı Gülay Emre, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Emre, düzenlediği basın toplantısında, hayatları boyunca sosyal demokrat bir partinin sokağından bile geçmemiş, sırf listeyi tamamlamak için eklenmiş kişilerin Diyarbakır'da listenin ilk sırasında milletvekili adayı yapıldığını savundu. Emre şunları söyledi: "İddia ediyorum; milletvekili adaylık başvurusu gününe kadar il binasının adresini bilmeyen, memur olduğu için 3 ay bedavadan izin kullanmak için aday olanlar bile en üst sıralarda. Bu ahlaksızlığa ortak olmayacağız. Partimizi tabela partisi etme hadsizliği gösteren niteliksiz, genelde kadınlara, özelde ise Kürt kadınına düşman il başkanı ve yöneticilerimizin derhal istifa etmeleri ve görevlerinden alınmaları gerekmektedir. Bu kirli karara ortak olmamak adına vekil adaylığından istifa ediyorum."
Evrin GÜVENDİK-Zafer Şahin
KENDİSİNİ İNKAR ETTİ
Muharrem İnce ekibi ve partinin sol kanadının tasfiye edildiği iddialarına "Bana yakın isimler de listeye giremedi" sözleriyle cevap veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, listeye Tuncelili hemşerileri Erdoğan Toprak, Gürsel Erol, Nihat Yeşil, Hüseyin Yıldız. Mahir Polat ve Nurhayat Altaca gibi isimleri ise yazmakta bir sakınca görmedi. CHP listesinde Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Ahmet Akın, Okan Gaytancıoğlu ve Mehmet Göker de kendilerine yer buldu. Bizzat seçtiği 18 MYK üyesini ve hemşerilerini listenin seçilebilecek sıralarına yazan Kılıçdaroğlu'nun "Bana yakın isimler de dışarıda kaldı" sözleriyle hangi vekilleri kastettiği merak konusu oldu.
DİYARBAKIR İSYANI
CHP Diyarbakır milletvekili adayı Gülay Emre, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Emre, düzenlediği basın toplantısında, hayatları boyunca sosyal demokrat bir partinin sokağından bile geçmemiş, sırf listeyi tamamlamak için eklenmiş kişilerin Diyarbakır'da listenin ilk sırasında milletvekili adayı yapıldığını savundu. Emre şunları söyledi: "İddia ediyorum; milletvekili adaylık başvurusu gününe kadar il binasının adresini bilmeyen, memur olduğu için 3 ay bedavadan izin kullanmak için aday olanlar bile en üst sıralarda. Bu ahlaksızlığa ortak olmayacağız. Partimizi tabela partisi etme hadsizliği gösteren niteliksiz, genelde kadınlara, özelde ise Kürt kadınına düşman il başkanı ve yöneticilerimizin derhal istifa etmeleri ve görevlerinden alınmaları gerekmektedir. Bu kirli karara ortak olmamak adına vekil adaylığından istifa ediyorum."
Evrin GÜVENDİK-Zafer Şahin
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.