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'den ile ilgili önemli açıklama!

Sınavla öğrenci alacak liseler için 2 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavı (), yalnızca devlet okullarında yapılacak. LGS’de gözetmen olarak da yalnızca devlet okulları öğretmenleri yer alacak.

MEBden LGS ile ilgili önemli açıklama!

2 Haziran'da sınavla öğrenci alacak liseler için gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavı (), yalnızca devlet okullarında yapılacak. ın hiçbiri ise olarak atanmadı. 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisinin katılacağı LGS'ye, başta özel okul öğrencileri olmak üzere birçok öğrenci kendi okulunda girmeyecek. Özel okullarda da LGS yapılmayacak.

RENKLİ ÇIKTI OLACAK
Önceki akşam LGS sınava giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte dün de öğrenciler onaylanan bu belgeleri okul müdürlüklerinden almaya başladı. Ancak öğrencilerin fotoğraflarının yanı sıra kimlik bilgileri ve sınava girecekleri yerlerin bilgilerinin yer aldığı bu belgelerin LGS başvuru kılavuzunda "renkli" çıktısının alınacağı bilgisine karşın birçok okulda öğrencilere siyah beyaz verdiği görüldü.

'na () konuyu aktardığımızda ise LGS sınava giriş belgesinin mutlaka renkli çıktısı olması gerektiğinin altı çizilerek, "Aksi halde öğrencilerin fotoğraflarından tanınması mümkün değil. Kılavuzda da renkli çıktı alınacağı yazılıyor" dedi. MEB, okul müdürlüklerini belgeleri renkli olarak vermeleri konusunda uyaracak.

Bu arada LGS'de gözetmen olarak yalnızca devlet okulları öğretmenleri yer alacak. Sınav merkezi olarak özel okulların atanmaması gibi öğretmenleri de gözetmen olarak sınavda görev almayacak.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 09:15
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