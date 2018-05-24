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Karaköy yeni iskelesine kavuştu

Karaköy'de 2008 yılında batan Karaköy İskelesi'nin yerine () tarafından yaptırılan 81 metre uzunluğundaki yeni Karaköy İskelesi, gece saatlerinde Haliç Tersanesi'nden alınarak Karaköy'e getirildi.

() tarafından yaptırılan Karaköy'ün yeni yüzer iskelesi, geçtiğimiz aylarda 'nden alınarak Haliç Tersanesi'ne getirilmişti. Şiddetli lodosta 2008 yılında batan Karaköy'ün yüzer iskelesinin yerine yapılan yeni iskele, Tuzla Tersanesi'nde inşa edildi.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 07:06
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