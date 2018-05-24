Karaköy yeni iskelesine kavuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan Karaköy'ün yeni yüzer iskelesi, geçtiğimiz aylarda Tuzla Tersanesi'nden alınarak Haliç Tersanesi'ne getirilmişti. Şiddetli lodosta 2008 yılında batan Karaköy'ün yüzer iskelesinin yerine yapılan yeni iskele, Tuzla Tersanesi'nde inşa edildi.