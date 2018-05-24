İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan Karaköy'ün yeni yüzer iskelesi, geçtiğimiz aylarda Tuzla Tersanesi'nden alınarak Haliç Tersanesi'ne getirilmişti. Şiddetli lodosta 2008 yılında batan Karaköy'ün yüzer iskelesinin yerine yapılan yeni iskele, Tuzla Tersanesi'nde inşa edildi.
Karaköy yeni iskelesine kavuştu
Karaköy'de 2008 yılında batan Karaköy İskelesi'nin yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan 81 metre uzunluğundaki yeni Karaköy İskelesi, gece saatlerinde Haliç Tersanesi'nden alınarak Karaköy'e getirildi.
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Galata Köprüsü , Atatürk Köprüsü , Tuzla Tersanesi , ibb
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