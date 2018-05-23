Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 özel yayınında 24 Haziran seçimlerini ve gündemi değerlendirdi.

Erdoğan sözlerine ''yorgunluk yok dersek yanlış olur ancak biz bunu hissetmiyoruz'' diyerek başladı.

Kampanya'nın Erzurum'dan başlayacağını belirten Erdoğan ''Cumartesi oradayız'' dedi.

TRT ekranlarında sorularını yanıtlayan Erdoğan, " 31 miting gerçekleştireceğiz, bazı ilçelerde de mitinglerimiz olacak'' dedi.

Erdoğan ''Evde iftar yapacak mısınız'' sorusuna ''İftarı yapmazsak sahuru muhakkak evde yapacağız'' dedi.

Erdoğan milletvekili listesine dair ''İsimler ile tek tek ilgilenebildiniz mi'' sorusuna ''Önceki yıllarda fırsat bulabiliyordum fakat (seçim) erkene alınınca önceden planlanmış seyyahatler tüm çalışmaları adım adım takip etmemi engelledi, uykusuz da kalsak takip ettik'' şeklinde cevap verdi.

Alt komisyona değinen Erdoğan ''Arkadaşlar olumlu not verdiyse benim başında olduğum üst komisyona gelindi. Bu komisyonda benim başkanlığımda Binali Bey ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcım,kadın ve gençlik kolları başkanım ve alt komisyonda bu işin sorumlusu arkadaşımız da katıldı ve üst komisyon çalışmasını yürüttük, nihayi kararı verdik'' dedi.

ADAYLAR HAKKINDA İSTİHBARAT SÜRECİ

Erdoğan, vekiller içerisine örgütlerden sızma olmaması için titizlik gösterildiğinin altını çizerek, PKK, DEAŞ ve FETÖ olmaması için istihbarat çalışmaları yapıldığını aktardı. Erdoğan ''Tabi bunları son anlarına kadar adeta GBT'si denilebilecek istihbarat çalışmasını yaptık. Burada bir FETÖ, PKK'lı olmaması gerekir'' dedi.

Erdoğan ''7000 i aşkın kişi içerisinde 600 adayın olduğu milletvekili listemize giremeyen kişiler samimiyetle gönül verdiyseler bu kardeşlerimiz de bu süreçte yoğun koşturacaklar ve çalışacaklar'' dedi.



Erdoğan ''Biz ülkeyi tanımışız, bu vatanın neresinde ne eksik biliyoruz, biz sıfırdan başlamıyoruz, o tanınan noktadan devam edeceğiz'' dedi. Erdoğan ''Çıırak olarak girmiyoruz, kalfa olarak da girmiyoruz, usta olarak giriyoruz. Ben anlayışı ile değil biz anlayışı olarak giriyoruz. 20 yıllık bir tecrübe ile giriyoruz'' dedi.

Erdoğan ''Bürokratik oligarşinin ayağımızdaki prangalarını atacağız, icraatlarımız ortada, biz ne dediysek yaptık'' dedi. Erdoğan ''Burada yapmış olanlar var, millet icraat bekliyor'' şeklinde konuştu.



Erdoğan ''Biz hızla mesafe alacağız. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne ülkemizi çıkaracağız diyoruz ya. Cumhuriyet tarihine bakın bir boğazda merhum Demirel ve Özal döneminde 2 tane köprü var. Biz 16 yıl içn de oraya bir Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Körfez Köprüsü'nü yaptık. Bunlar ile ırağı yakın eyledik.'' dedi.

Seçim beyannamesi sorusuna Erdoğan ''Manifesto işin çerçevesini ortaya koyuyor. Seçim beyannamesi artık detayı ortaya koyuyor.'' dedi.

''DİKTİĞİMİZ MİLYARLARCA AĞAÇLAR İLE NAM SALDIK''

''Biz çevreciyiz'' diyen Erdoğan ''biz diktiğimiz milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız'' dedi.

İnşallah havalimanın olduğu yere Millet bahçesi yapacağız. İstanbuldaki dünyanın o sayılı havalimanı olan (yeni) yeri açıyoruz, mevcut havalimanını da dev bir millet bahçesi haline getirmek sureti ile, yoğun çalışmalar başlayacak. Bu belli bir süre alır. Ankara'da da eski stadların yeni stadlara dönüşmesi ile birlikte, eski stadı Millet bahçesi'ne dönüştürelim diyoruz. Buralar artık yemyeşil, halkımızın gidip geleceği yerler olsun'' dedi. Erdoğan ''Maslak'ta da böyle bir alan var. Bunlara ihtiyaç var. Hep beton beton...'' şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Biz, çevreciyiz ve bugüne kadar biz diktiğimiz ağaçlarla milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir adım daha atacağız, o da şu; bazı illerimizde 'Millet Bahçeleri' kuracağız. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın olduğu yer 'Millet Bahçesi' olacak."

PARLAMENTODA ÇOĞUNLUK SAĞLANMASI

AK Parti'nin parlamentoda çoğunluğu sağlamasına ilişkin soruyu Erdoğan''halkımız bize üst düzey desteği verecektir'' şeklinde cevapladı. ''Halkım ikinci kere cumhurbaşkanlığı görevini şahsıma verirse bunu Parlamento ile birlikte verecek demektir.'' dedi. Erdoğan bu soruya ''Sağlıklı haberler değil. Allah'ın izniyle bu noktada halkımız gerek şahsımda gerek partimde bize üst düzeyde desteği verecektir. Biz bu güne kadar 2001'den itibaren partimizi kurduk, o günden bu güne girdiğimiz her seçimi aldık, halkım bizi hiç yalnız koymadı. Halkım bana 2. bir cumhurbaşkanlığını verirse inanıyorum ki güçlü bir parlamento ile verecektir.'' dedi.

Sağ seçmene göz kırpan adaylara dair değerlendirmesinin sorulması üzerine Erdoğan ''Biz kendi işimize bakalım, biz kendi ekibimizle birlikte yolumuza koyulacağız dedi. Elalemin derdi bizi mi gerdi'' şeklinde cevapladı.

MİLLET İTTİFAKI'NDA FARKLILARIN BİRLEŞMESİNE DAİR

Erdoğan CHP'nin içerisinde yer aldığı Millet İttifakı'na ilişkin, farklı grupların birleşmesine dair görüşünün sorulması üzerine ise ''Bir araya gelebiliyorlarsa Erdoğan ayrıştırıcı değil birleştiricidir.'' şeklinde yanıt verdi. Erdoğan ''Biz bunlarla hiç bir zaman uğraşmayacağız, biz ne yapacağız, ne kadar zamanda yapacağız bunların peşinde olacağız.'' dedi

KANAL İSTANBUL

Erdoğan ''Kanal İstanbul maalesef gecikti o, verilmiş sözümüzdü gecikti o. Kanal İstanbul ila beraber her iki yanda adeta yeni şehirler kuracağız. Yeni havalimanının yakın mesafesine 10 binlik konutlu bir yer koyuyoruz ki oradaki personeli gidip gelirken zora sokmayalım.'' dedi

ÖTV VAATLERİNE DAİR

Erdoğan muhalefetin vaatlerinin sorulması üzerine ''ÖTV'yi kaldıracağız, bunun yerine neyi koyacaksın, böyle bir şey olur mu? Bunu azaltacağız desen ayrı mesele. Yerine koyacağını söyle. Benim vatandaşım bunlardan iyi biliyor bu hesapları, böyle bir şey olur mu olmaz mı?'' cevabını verdi.

Erdoğan ''Her şey cebinizdeki para ile olmuyor. Karşı tarafa vereceğiniz güven ile oluyor. Biz bütçeyi çeşitlendirdik. Bunun için de bugünlere başarılı bir şekilde geldik.'' yorumunu yaptı.

SAVUNMA PROJELERİ

Atak helikopterleri, İHA ve SİHA'ların önemine değinen Erdoğan, kendi piyade tüfeklerimizi yaptığımızı ve İngiltere ile savaş uçakları anlaşması yapıldığını açıkladı. Erdoğan ''Vurucu gücü çok çok iileri derecede helikopterler, bunların üretimini artırma adımlarını atıyoruz. Şuanda bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Altay tankları. Tam bir seri üretime giremedik. 600 civarında leopar tankı almıştık. Onların bakım onarımını burada yapıyoruz. İHA'lar ve SİHA'lar çok işimizi gördü. SİHA'lar ile zaten o hem görüyor hem vuruyor, acayip bir şey onlar. Bunları bize İsrail Amerika vermedi. İsrail 10 tane verdi onların bakımı vs bize can çekiştirdiler.'' dedi.

Erdoğan ''Kendi piyade tüfeklerimizi yaptık. İngiltere ile bunun anlaşmasını yaptık. Bütün bunlar ile birlikte şuan da İngilizler ile özellikle savunma sanayiinde attıkları adımda bizi ortak olarak yanlarında kabul etmeleri. Biz yaparız ama birilerine bağımlı olursanız bu mümkün değil. Çeşitlendirme çok iyi geliyor. Bunla birlikte de iç terör konusunda güçlüyüz, Kuzey Suriye'de güçlüyüz. Zırhlı taşıyıcılarımızı çeşitlendirdik.'' dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

Muharrem İncenin ''FETÖ'nün iadesi usulüne uygun yapılmadı'' iddiasının sorulması üzerine ''Sana bunu ABD'den kim söylemiş'' diyen Erdoğan, ''MİT'e veya Adalet Bakanlığı'na, hangi yetkili bunu aramış da bunlar gazete küpürüdür, böyle bir şey yok demiş, açıklasın'' dedi. Erdoğan ''Pek girmek istemiyorum ama bu konuda sayın Muharrem bey Adalet Bakanlığı'na ve ya Milli İstihbarat'a bu işin ispatını yapması lazım. Ben onu davet ediyorum dürüst isen bunu Mili İstihbarat'a ya da Adalet Bakanlığı'na bunu belgesiyle vermesi lazım.'' şeklinde konuştu.