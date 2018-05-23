ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapmaları öngörülen görüşmenin ertelenme olasılığı ortaya çıktı. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, zirve konusundaki çalışmaların halen sürdüğünü dile getirdi.
Trump-Kim zirvesi erteleniyor
Etiketler: Kuzey Kore , donald trump , Oval Ofis
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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