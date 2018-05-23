Seçim ilk turda biter

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dün medyadaki Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Albayrak şu mesajları verdi:
GÜÇLÜ LİSTE: Bir kez daha ortaya çıktı ki Türkiye'nin amiral partisi AK Parti, Türk siyasetinin girdiği bu yeni dönemde en güçlü listeleri ortaya koyan tek parti oldu. AK Parti'nin hem yürütme hem de yasama olarak ne kadar etkin strateji güdeceğinin açık resmi.
AK PARTİ= ERDOĞANDIR: Esas konu şu: Güçlü lider, güçlü Meclis. Yani Tayyip Erdoğan'ı seviyorsa bir seçmen, AK Parti'yi de seviyor demektir. AK Parti eşittir Recep Tayyip Erdoğan demektir.
İLK TURDA BİTER: Seçim ikinci tura kalmaz, birinci turda Cumhurbaşkanımız seçilir. Ben düşünmüyorum ama ikinci tura kalırsa bile, Cumhurbaşkanımız karşısında kim olursa olsun emin olun birinci turdakinden çok daha fazla bir oyla seçilir. Ama Türkiye iki hafta kaybetmesin, birinci turda bitsin.
KOL KESME OPERASYONU: Ekonomiye çok açık net bir operasyon söz konusu. Bunu sokaktaki insanlar da biliyor. Birileri kol kesme (zarar etme) pahasına Türkiye'deki siyasi gündemi ekonomi üzerinden etkilemeye yönelik hareket içinde. Kol kesme pahasına Türkiye'nin sakalını kesmeye çalışıyorlar. Ben de diyorum ki 25 Haziran'dan sonra Türkiye'nin sakalları uzar ama o masada birilerinin kolu hep kalır.
KÜRTLER'İN TEMİNATI: Kürt seçmen bölge siyasetinde, küresel siyasetteki kırılmayı her geçen gün çok daha iyi ve net okuyor. Kürt seçmenlerden duymaya başladım, "Birileri bin yıllık Selahaddin Eyyubi'nin intikamını almak için bizlere operasyon yapıyor" diyorlar. Ben de diyorum ki bölgedeki Kürtler'in en büyük teminatı Türkiye'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır.
SURETLERLE MÜCADELE: FETÖ ve PKK taşerondur. Yeni dönemde Türkiye gölgelerle değil, suretlerle mücadele içine girecektir. 24 Haziran'dan sonra gölgeler dönemi bitiyor, suretlerle mücadele dönemi başlıyor. 24 Haziran'dan Türkiye'nin bu mücadeleye en güçlü şekilde hazır olacak şekilde girmesi lazım.
'ESKİ TÜRKİYE YOK'
Bakan Albayrak enerji konusunda "Yerli enerji payında Mayıs başı itibariyle yüzde 51.17'ye ulaştık, bu rekor düzeyinde bir rakam. Doğu Akdeniz'de 3 tane saha var. Türkiye'nin kara suları, Kuzey Kıbrıs ve muvazaalı bölgeler. Doğu Akdeniz birilerinin gölü değil. Gemilerinizi gönderirseniz, o gemileri oraya sokmayız. Artık eski Türkiye yok" dedi.
ZAFER ŞAHİN
GÜÇLÜ LİSTE: Bir kez daha ortaya çıktı ki Türkiye'nin amiral partisi AK Parti, Türk siyasetinin girdiği bu yeni dönemde en güçlü listeleri ortaya koyan tek parti oldu. AK Parti'nin hem yürütme hem de yasama olarak ne kadar etkin strateji güdeceğinin açık resmi.
AK PARTİ= ERDOĞANDIR: Esas konu şu: Güçlü lider, güçlü Meclis. Yani Tayyip Erdoğan'ı seviyorsa bir seçmen, AK Parti'yi de seviyor demektir. AK Parti eşittir Recep Tayyip Erdoğan demektir.
İLK TURDA BİTER: Seçim ikinci tura kalmaz, birinci turda Cumhurbaşkanımız seçilir. Ben düşünmüyorum ama ikinci tura kalırsa bile, Cumhurbaşkanımız karşısında kim olursa olsun emin olun birinci turdakinden çok daha fazla bir oyla seçilir. Ama Türkiye iki hafta kaybetmesin, birinci turda bitsin.
KOL KESME OPERASYONU: Ekonomiye çok açık net bir operasyon söz konusu. Bunu sokaktaki insanlar da biliyor. Birileri kol kesme (zarar etme) pahasına Türkiye'deki siyasi gündemi ekonomi üzerinden etkilemeye yönelik hareket içinde. Kol kesme pahasına Türkiye'nin sakalını kesmeye çalışıyorlar. Ben de diyorum ki 25 Haziran'dan sonra Türkiye'nin sakalları uzar ama o masada birilerinin kolu hep kalır.
KÜRTLER'İN TEMİNATI: Kürt seçmen bölge siyasetinde, küresel siyasetteki kırılmayı her geçen gün çok daha iyi ve net okuyor. Kürt seçmenlerden duymaya başladım, "Birileri bin yıllık Selahaddin Eyyubi'nin intikamını almak için bizlere operasyon yapıyor" diyorlar. Ben de diyorum ki bölgedeki Kürtler'in en büyük teminatı Türkiye'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır.
SURETLERLE MÜCADELE: FETÖ ve PKK taşerondur. Yeni dönemde Türkiye gölgelerle değil, suretlerle mücadele içine girecektir. 24 Haziran'dan sonra gölgeler dönemi bitiyor, suretlerle mücadele dönemi başlıyor. 24 Haziran'dan Türkiye'nin bu mücadeleye en güçlü şekilde hazır olacak şekilde girmesi lazım.
'ESKİ TÜRKİYE YOK'
Bakan Albayrak enerji konusunda "Yerli enerji payında Mayıs başı itibariyle yüzde 51.17'ye ulaştık, bu rekor düzeyinde bir rakam. Doğu Akdeniz'de 3 tane saha var. Türkiye'nin kara suları, Kuzey Kıbrıs ve muvazaalı bölgeler. Doğu Akdeniz birilerinin gölü değil. Gemilerinizi gönderirseniz, o gemileri oraya sokmayız. Artık eski Türkiye yok" dedi.
ZAFER ŞAHİN
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