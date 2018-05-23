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Haliç'teki iki köprü bir süre trafiğe kapatılacak

'nden yapılan açıklamaya göre, (Unkapanı), bakım onarım çalışmalarından dolayı 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

İki köprü bir süre trafiğe kapatılacak

Haliç'te bulunan Atatürk ve köprülerinin bu gece bir süre araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

'nden yapılan açıklamaya göre, (Unkapanı), bakım onarım çalışmalarından dolayı 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

İSTANBULLULARA TRAFİK UYARISI
Bu köprüyü kullanacak araç ve yayaların 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni 'nü veya 'nü kullanmaları gerekiyor.

Ayrıca Atatürk Köprüsü ile Yeni Galata Köprüsü, 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacak. Bu nedenle araç ve yayaların belirtilen saatlerde Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği bildirildi.

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba 22:28
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