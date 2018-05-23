CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunuculuğunu üstlendiği ''Teke Tek'' adlı programa konuk oldu. Canlı yayında, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili erken seçimlerine yönelik hangi adayın ne kadar oy alacağına ilişkin ilginç seçim tahminleri gerçekleştirdi. Ancak canlı yayında olduğunu bir anda unutan Engin Altay, sunucu Fatih Altaylı'nın yönelttiği ''Parlemento için oy tahmininiz nedir?'' sorusu üzerine Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'ndan daha az oy alacağına dair beklenmedik bir seçim tahmini yürüttü. Engin Altay tarafından; CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak seçilen Muharrem İnce'nin, ilk turdaki seçimleri kazanacağını ifade etmesine rağmen, oy tahminleri doğrultusunda Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha az oy alacağı şeklinde ifadeler kullanıldı. Öte yandan oy tahminlerinin hemen akabinde, sunucu Fatih Altaylı'ya ''Yayında değiliz değil mi?'' şeklinde soru sorması da göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. İşte, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın gerçekleştirdiği canlı yayında gerçekleştirdiği seçim tahminleri...