Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın partisinin milletvekilleri adayları ile seçim beyannamesi tanıtım toplantısına katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da gerçekleştirecek.
Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 30 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.
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