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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. CHP daha kendi adayına güvenmiyor

'nin ilk i 26 Mayıs'ta 'da gerçekleşecek

Erdoğan, bir yandan İsrail terörüne karşı uluslararası temaslarını sürdürürken diğer yandan da seçim çalışmalarına devam ediyor. Listelerin son günü 27 saat aralıksız çalışan Erdoğan, kısa süreli bir dinlenmeyle programına devam etti.


yarın partisinin milletvekilleri adayları ile seçim beyannamesi tanıtım toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından ilk ini 26 Mayıs Cumartesi günü 'da gerçekleştirecek.

Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve 'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 30 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba 11:23
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