;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Selman’a darbe yapın çağrısı
  2. 'Para'mparça

Bir buket kriz

Putin’in ’de ’e verdiği bir buket gül, Alman medyasına malzeme oldu. Çatacak yer arayan “Putin, Merkel’e gül vererek onun kadın olduğu ve yerini bilmesini gerektiği mesajını verdi” diyerek sınırları zorladı

Bir buket kriz
Almanya'nın önde gelen bulvar gazetelerinden , Devlet Başkanı 'in, Almanya Başbakanı Angela 'i aşağıladığını iddia etti. İki lider, geçen hafta 'de bir araya gelmiş ve Putin, ülkesini ziyaret eden diğer kadın siyasetçilere verdiği gibi Merkel'e de gül buketi takdim etmişti. Bild'e göre Putin, verdiği çiçekle, Alman Şansölyesi'ne kadın olduğunu ve yerini bilmesi gerektiğini hatırlattı. Gazete, "Merkel'e hediye edilen buketin ardında bir mesaj vardı. Bir nezaket gösterisi gibi algılandı ama aslında bu bir aşağılama mesajıydı. Dünyanın önde gelen politikacıları birbirlerinin elini sıkmakla yetinmeli" ifadelerini kullandı.

'BU BİZDE OLUMLU SİNYAL'
Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'da kadınlara çiçek hediye etmenin gelenek olduğunu ve Putin'in, Merkel'e çiçek hediye ederken bu geleneği dikkate aldığını söyledi. Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizde hem iş arkadaşlarına hem de uluslararası ortamlarda kadınlara çiçek hediye etmek çok normal. Bu bizde olumlu bir sinyaldir. Bu bizim geleneğimiz ve biz bunları dikkate alıyoruz" dedi.
Etiketler: , , , ,
  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar