Bir buket kriz

Almanya'nın önde gelen bulvar gazetelerinden Bild, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i aşağıladığını iddia etti. İki lider, geçen hafta Soçi'de bir araya gelmiş ve Putin, ülkesini ziyaret eden diğer kadın siyasetçilere verdiği gibi Merkel'e de gül buketi takdim etmişti. Bild'e göre Putin, verdiği çiçekle, Alman Şansölyesi'ne kadın olduğunu ve yerini bilmesi gerektiğini hatırlattı. Gazete, "Merkel'e hediye edilen buketin ardında bir mesaj vardı. Bir nezaket gösterisi gibi algılandı ama aslında bu bir aşağılama mesajıydı. Dünyanın önde gelen politikacıları birbirlerinin elini sıkmakla yetinmeli" ifadelerini kullandı.
'BU BİZDE OLUMLU SİNYAL'
Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'da kadınlara çiçek hediye etmenin gelenek olduğunu ve Putin'in, Merkel'e çiçek hediye ederken bu geleneği dikkate aldığını söyledi. Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizde hem iş arkadaşlarına hem de uluslararası ortamlarda kadınlara çiçek hediye etmek çok normal. Bu bizde olumlu bir sinyaldir. Bu bizim geleneğimiz ve biz bunları dikkate alıyoruz" dedi.
'BU BİZDE OLUMLU SİNYAL'
Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'da kadınlara çiçek hediye etmenin gelenek olduğunu ve Putin'in, Merkel'e çiçek hediye ederken bu geleneği dikkate aldığını söyledi. Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizde hem iş arkadaşlarına hem de uluslararası ortamlarda kadınlara çiçek hediye etmek çok normal. Bu bizde olumlu bir sinyaldir. Bu bizim geleneğimiz ve biz bunları dikkate alıyoruz" dedi.
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