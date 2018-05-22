Nerede oy kullanacağım sorusu, YSK ve E-Devlet üzerinden araştırılmaya başlandı. Sandık bilgisi sorgulama işlemiyle birlikte nerede oy kullanacağını öğrenecek olan vatandaşlar, bu işlem için E-Devlet şifresi ve TC Kimlik bilgilerini kullanabilecek. İşte, YSK oy kullanma yeri için vatandaşların merak ettiği bazı detaylar
YSK seçmen kaydı nasıl sorgulanır? 2018 nerede oy kullanacağım?
Milyonlarca seçmen 24 Haziran tarihinin yaklaşması ile birlikte nerede oy kullanacakları sorusunun cevabını aramaya başladı. Vatandaşlar YSK seçmen kaydı nasıl sorgulanır? 2018 YSK seçmen kaydı sorgulama... 2018 nerede oy kullacağım? sorularının yanıtını internet üzerinden araştırıyor. İşte tüm detaylar...
Etiketler: YSK , Sadi Güven , seçim , e devlet
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