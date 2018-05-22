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seçmen kaydı nasıl sorgulanır? 2018 nerede oy kullanacağım?

Milyonlarca seçmen 24 Haziran tarihinin yaklaşması ile birlikte nerede oy kullanacakları sorusunun cevabını aramaya başladı. Vatandaşlar seçmen kaydı nasıl sorgulanır? 2018 YSK seçmen kaydı sorgulama... 2018 nerede oy kullacağım? sorularının yanıtını internet üzerinden araştırıyor. İşte tüm detaylar...

YSK seçmen kaydı nasıl sorgulanır? 2018 nerede oy kullanacağım?

Nerede oy kullanacağım sorusu, ve E-Devlet üzerinden araştırılmaya başlandı. Sandık bilgisi sorgulama işlemiyle birlikte nerede oy kullanacağını öğrenecek olan vatandaşlar, bu işlem için E-Devlet şifresi ve TC Kimlik bilgilerini kullanabilecek. İşte, YSK oy kullanma yeri için vatandaşların merak ettiği bazı detaylar

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 14:02
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