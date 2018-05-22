YSK seçmen kaydı nasıl sorgulanır? 2018 nerede oy kullanacağım?

Nerede oy kullanacağım sorusu, YSK ve E-Devlet üzerinden araştırılmaya başlandı. Sandık bilgisi sorgulama işlemiyle birlikte nerede oy kullanacağını öğrenecek olan vatandaşlar, bu işlem için E-Devlet şifresi ve TC Kimlik bilgilerini kullanabilecek. İşte, YSK oy kullanma yeri için vatandaşların merak ettiği bazı detaylar