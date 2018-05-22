;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. CHP'de liste depremi büyüyor! Ardı ardına istifa ettiler
  2. YSK seçmen kaydı nasıl sorgulanır? 2018 nerede oy kullanacağım?

'de yangın paniği

'nin () Ayazağa yerleşkesinde yapımı devam eden cami inşaatındaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İTÜde yangın paniği

Ayazağa yerleşkesinde yapılan camide izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın olay yerine sevkedilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangına müdahale sırasında merdivenden düşen bir itfaiye eri yaralandı. İtfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çaplı yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Etiketler: , ,
  • 22 Mayıs 2018, Salı 14:39
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar