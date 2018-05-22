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ve ’dan hamlesi

ve ’nin çelik ve alüminyum ürünlerinin ithalatına koyduğu uygulamasına tepki olarak, ABD’den ithal edilecek mallara uygulanan gümrük vergisini artırmaya gitme kararı aldı.

Rusya ve Japonya’dan ABD hamlesi
ve Başkanı Donald 'ın geçtiğimiz günlerde çelik ve alüminyum ürünlerinin ithalatına koyduğu ler konusunda hamle yapma kararı aldı.

TEPKİ SERT OLACAK
İki ülke Trump'ın bu uygulamasına karşı, ABD'den ithal edilecek ürünlerden alınan gümrük vergisini artırmayı planlıyor. İki ülkenin kararı ile alakalı açıklama yapan , (WTO) Rusya ve Japonya, ABD'nin ek gümrük vergisi uygulamasına karşı 1 milyar dolarlık yaptırım uygulayarak tepki vermeye hazırlanıyor.

Dünya ticaret örgütü yaptığı açıklamada Rusya'nın Trump'ın kararına karşı 538 milyon dolarlık bir ek vergi yapmaya hazırlandığını belirtirken Japonya'nın ise 440 milyon dolarlık bir ABD'ye cevap vermesi bekleniyor.
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  • 22 Mayıs 2018, Salı 22:02
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