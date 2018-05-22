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Krasimir Karakaçanov 'nin Balkanlar'daki nüfuzunu engelleme çağrısı yaptı

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ve Avrupa Birliği'ne () ve 'nin Balkanlar'da nüfuz sahibi olmasını engelleme çağrısı yaptı.

Bulgaristandan Batıya: Türkiyeyi engelleyin

Karadağ'ın Budva kentinde Karadağ hükümeti, D büyükelçiliği ve 'nun inisiyatifiyle düzenlenen uluslararası güvenlik forumunda konuşan Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, AB'nin genişlemesiyle ilgili kesin zaman çerçevelerinin bulunmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"TÜRKİYE VE RUSYA'NIN NÜFUZU SÖZ KONUSU"
Karakaçanov, "Politikamız açık. Üyelik konusunun netlik kazanmasını, bölge ülkelerinin tamamının AB ve NATO üyesi olmasını istiyoruz. Eğer net ve şeffaf çerçeveler sunmazsak, bölgede yüzyıllardır varlık sürdüren üçüncü ülkeler müdahalede bulunuyor. Burada ve 'nın nüfuzu söz konusu. İki ülke de 200 yıldır Balkanlar'da bulunuyor" dedi.

'in politikası nedeniyle Rusya ve Türkiye'nin 'da ayrışma ve istikrarsızlık oluşturarak müdahalelerini artırma imkanı bulduğunu savunan Karakaçanov, AB'ye aday ülkelere bu yoldan dönmeme çağrısı yaptı.

"AVRUPA, BATI BALKANLAR'I KAYBETTİĞİNDE GÖRÜR!"
Karakaçanov, "Üyelikten vazgeçmeye cüret etmeyin, dayanın. Brüksel'deki meslektaşlarımız da bu kriterlerle ne elde etmek istedikleri üzerine ve Batı Balkanlar'ı kaybettiklerinde, AB karşıtlığının artacağını düşünsünler" ifadelerini kullandı.

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 21:16
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