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15 yaşındaki gence 36,6 milyon dolar para

'de geçen yıl Oregon eyaletindeki orman ını başlatan 15 yaşındaki zanlıya 36,6 milyon dolar para sı verildi.

15 yaşındaki gence 36,6 milyon dolar para cezası

'de geçen yıl Oregon eyaletindeki orman ını başlatan zanlıya 36,6 milyon dolar para sı verildi.

Hakim John Olson, yangını çıkarttığında 15 yaşında olan olan gence 19 bin 500 hektar ormanlık alanın yanmasına neden olmasından dolayı 36,6 milyon dolarlık para cezası verilmesine hükmetti.

"KARAR SAÇMALIK"
İsmi açıklanmayan zanlının avukatı kararın "saçmalık" olduğunu belirtti.

Para cezasının 2000'de 'dan ABD'ye gelen ailesinin değil, çocuğun sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

ÖDEME PLANI YAPILACAK
Mahkemeden yapılan açıklamada gencin bu miktarı mümkün olmadığı, bir ödeme planının yapılacağı belirtildi.

Oregon'da eylül ayında çıkan yangına, ismi açıklanmayan gencin kanyona attığı havai fişeğin neden olduğu tespit edilmişti.

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 20:03
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