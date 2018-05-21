AK Parti'den 24 Haziran seçimlerinde aday olacak milletvekillerinin listesi an itibariyle YSK'ya teslim edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Listelerin kısa bir zaman içerisinde duyurulacağı bekleniyor. AK Parti'de 26. dönemde milletvekili olan 167 kişi yeniden milletvekili adayı gösterildi. Öte yandan AK Parti 26. Dönemde 126 kadın milletvekili adayı gösterdi. AK Parti'de en genç milletvekili adayı, Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.
LİSTEDEN DETAYLAR
YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.
AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.
Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu. Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu. Milletvekili adaylarının 466'sı evli.
İşte listede yer bulan isimler:
AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları
Berat Albayrak
Nurettin Canikli
Ravza Kavakçı Kan
İsmet Uçma
Berna Satır
Hulusi Şentürk
Fatih Süleyman Denizoğlu
Hurşit Yıldırım
Ali Sevinç
Mustafa Sincan
Ahmet Ayhan Kayaoğlu
Sinem Demir
AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Jülide Sarıeroğlu
Tamer Dağlı
Ahmet Zembilci
Ramazan Çırak
Erol Kahraman
Muhammet Aksoy
AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ahmet Aydın
İbrahim Halil Fırat
Mahmut Fatih Toprak
AK PARTİ AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ekrem Çelebi
Abbas Aydın
Dilan Özgün Özmen
Erhan Tenekeci
AK PARTİ ANKARA 1. NOLU SEÇİM BÖLGESİ
Yıldırım Tuğrul Türkeş
Fatih Şahin
Yalçın Akdoğan
Ali İhsan Arslan
Murat Yıldırım
Fatma Öncü
Fahri Usta
ANKARA 2.NOLU SEÇİM BÖLGESİ
Mustafa Destici
Lütfiye Selva Çam
Emrullah İşler
Orhan Yegin
Arife Polat Düzgün
Zeynep Yıldız
Ahmet Fethan Baykoç
ANKARA 3.NOLU SEÇİM BÖLGESİ
Mehmet Naci Bostani
Asuman Erdoğan
Nevzat Ceylan
Barış Aydın
Hacı Turan
Meryem Göka
İZMİR 1. NOLU SEÇİM BÖLGESİ
Binali Yıldırım
Mahmut Atilla Kaya
Ceyda Bölünmez Çankırı
Cemal Bekle
Bilal Doğan
Emre Cemil Ayvalı
Temel Yıldırım
İZMİR 2 NOLU SEÇİM BÖLGESİ
Hamza Dağ
Fehmi Alpay Özalan
Necip Nasır
Yaşar Kırkpınar
Melek Eroğlu
Necip Fazıl Kurt
Adil Yüksel
AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Mevlüt Çavuşoğlu
Mustafa Köse
Sena Nur Çelik
İbrahim Aydın
Atay Uslu
Kemal Çelik
Gülçin Özboz
Seyit Emre Göyük
Ercan Mektep
Mustafa Erkan
AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Adil Çelik
Belgin Uygur
Yavuz Subaşı
Mustafa Canbey
Pakize Mutlu Aydemir
Ömer Alan
Osman Bıldır
Zeynep Deniz
Encan Aydoğdu
AK PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Cahit Özkan
Şahin Tin
Ahmet Yıldız
Nilgün Ök
Hasan Oymak
Mustafa Semerci
Dilek Çevik
Adem Kayar
AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Recep Akdağ
Zehra Taşkesenlioğlu
Selami Altınok
İbrahim Aydemir
Zafer Tarıkdaroğlu
Fazilet Dağcı Çığlık
AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Abdulhamit Gül
Ahmet Uzer
Mehmet Erdoğan
Abdullah Nejat Koçer
Derya Bakbak
Ali Şahin
Müslüm Yüksel
AK PARTİ İZMİR 1 NOLU SEÇİM BÖLGESİ
Binali Yıldırım
Mahmut Atilla Kaya
Ceyda Bölünmez Çankırı
Cemal Bekle
Bilal Doğan
Emre Cemil Ayvalı
Temel Yıldırım
AK PARTİ İZMİR 2 NOLU SEÇİM BÖLGESİ
Hamza Dağ
Fehmi Alpay Özalan
Necip Nasır
Yaşar Kırkpınar
Melek Eroğlu
Necip Fazıl Kurt
Adil Yüksel
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