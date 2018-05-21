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'nin milletvekili aday listesi 'ya teslim edildi! İşte AK Parti'nin aday listesi

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na () teslim etti.

AK Partinin milletvekili aday listesi YSKya teslim edildi! İşte AK Partinin aday listesi

'den 24 Haziran seçimlerinde aday olacak milletvekillerinin listesi an itibariyle 'ya teslim edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Listelerin kısa bir zaman içerisinde duyurulacağı bekleniyor. AK Parti'de 26. dönemde milletvekili olan 167 kişi yeniden milletvekili adayı gösterildi. Öte yandan AK Parti 26. Dönemde 126 kadın milletvekili adayı gösterdi. AK Parti'de en genç milletvekili adayı, Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

LİSTEDEN DETAYLAR
YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu. Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu. Milletvekili adaylarının 466'sı evli.

İşte listede yer bulan isimler:

AHaber CANLI YAYIN

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları
Berat Albayrak

Nurettin Canikli

Ravza Kavakçı Kan

İsmet Uçma

Berna Satır

Hulusi Şentürk

Fatih Süleyman Denizoğlu

Hurşit Yıldırım

Ali Sevinç

Mustafa Sincan

Ahmet Ayhan Kayaoğlu

Sinem Demir

AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Jülide Sarıeroğlu

Tamer Dağlı

Ahmet Zembilci

Ramazan Çırak

Erol Kahraman

Muhammet Aksoy

AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ahmet Aydın

İbrahim Halil Fırat

Mahmut Fatih Toprak

AK PARTİ AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ekrem Çelebi

Abbas Aydın

Dilan Özgün Özmen

Erhan Tenekeci

AK PARTİ ANKARA 1. NOLU SEÇİM BÖLGESİ
Yıldırım Tuğrul Türkeş

Fatih Şahin

Yalçın Akdoğan

Ali İhsan Arslan

Murat Yıldırım

Fatma Öncü

Fahri Usta

ANKARA 2.NOLU SEÇİM BÖLGESİ
Mustafa Destici

Lütfiye Selva Çam

Emrullah İşler

Orhan Yegin

Arife Polat Düzgün

Zeynep Yıldız

Ahmet Fethan Baykoç

ANKARA 3.NOLU SEÇİM BÖLGESİ
Mehmet Naci Bostani

Asuman Erdoğan

Nevzat Ceylan

Barış Aydın

Hacı Turan

Meryem Göka

İZMİR 1. NOLU SEÇİM BÖLGESİ
Binali Yıldırım

Mahmut Atilla Kaya

Ceyda Bölünmez Çankırı

Cemal Bekle

Bilal Doğan

Emre Cemil Ayvalı

Temel Yıldırım

İZMİR 2 NOLU SEÇİM BÖLGESİ
Hamza Dağ

Fehmi Alpay Özalan

Necip Nasır

Yaşar Kırkpınar

Melek Eroğlu

Necip Fazıl Kurt

Adil Yüksel

AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Mevlüt Çavuşoğlu

Mustafa Köse

Sena Nur Çelik

İbrahim Aydın

Atay Uslu

Kemal Çelik

Gülçin Özboz

Seyit Emre Göyük

Ercan Mektep

Mustafa Erkan

AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Adil Çelik

Belgin Uygur

Yavuz Subaşı

Mustafa Canbey

Pakize Mutlu Aydemir

Ömer Alan

Osman Bıldır

Zeynep Deniz

Encan Aydoğdu

AK PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Cahit Özkan

Şahin Tin

Ahmet Yıldız

Nilgün Ök

Hasan Oymak

Mustafa Semerci

Dilek Çevik

Adem Kayar

AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Recep Akdağ

Zehra Taşkesenlioğlu

Selami Altınok

İbrahim Aydemir

Zafer Tarıkdaroğlu

Fazilet Dağcı Çığlık

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Abdulhamit Gül

Ahmet Uzer

Mehmet Erdoğan

Abdullah Nejat Koçer

Derya Bakbak

Ali Şahin

Müslüm Yüksel

AK PARTİ İZMİR 1 NOLU SEÇİM BÖLGESİ
Binali Yıldırım

Mahmut Atilla Kaya

Ceyda Bölünmez Çankırı

Cemal Bekle

Bilal Doğan

Emre Cemil Ayvalı

Temel Yıldırım

AK PARTİ İZMİR 2 NOLU SEÇİM BÖLGESİ
Hamza Dağ

Fehmi Alpay Özalan

Necip Nasır

Yaşar Kırkpınar

Melek Eroğlu

Necip Fazıl Kurt

Adil Yüksel

Etiketler: , ,
  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 15:59
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