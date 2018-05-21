AK Parti'den 24 Haziran seçimlerinde aday olacak milletvekillerinin listesi an itibariyle YSK'ya teslim edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Listelerin kısa bir zaman içerisinde duyurulacağı bekleniyor. AK Parti'de 26. dönemde milletvekili olan 167 kişi yeniden milletvekili adayı gösterildi. Öte yandan AK Parti 26. Dönemde 126 kadın milletvekili adayı gösterdi. AK Parti'de en genç milletvekili adayı, Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

LİSTEDEN DETAYLAR

YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu. Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu. Milletvekili adaylarının 466'sı evli.

İşte listede yer bulan isimler:

AHaber CANLI YAYIN

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları

Berat Albayrak

Nurettin Canikli

Ravza Kavakçı Kan

İsmet Uçma

Berna Satır

Hulusi Şentürk

Fatih Süleyman Denizoğlu

Hurşit Yıldırım

Ali Sevinç

Mustafa Sincan

Ahmet Ayhan Kayaoğlu

Sinem Demir

AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Jülide Sarıeroğlu

Tamer Dağlı

Ahmet Zembilci

Ramazan Çırak

Erol Kahraman

Muhammet Aksoy

AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ahmet Aydın

İbrahim Halil Fırat

Mahmut Fatih Toprak

AK PARTİ AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ekrem Çelebi

Abbas Aydın

Dilan Özgün Özmen

Erhan Tenekeci



AK PARTİ ANKARA 1. NOLU SEÇİM BÖLGESİ

Yıldırım Tuğrul Türkeş



Fatih Şahin



Yalçın Akdoğan



Ali İhsan Arslan



Murat Yıldırım



Fatma Öncü



Fahri Usta

ANKARA 2.NOLU SEÇİM BÖLGESİ

Mustafa Destici



Lütfiye Selva Çam



Emrullah İşler



Orhan Yegin



Arife Polat Düzgün



Zeynep Yıldız



Ahmet Fethan Baykoç

ANKARA 3.NOLU SEÇİM BÖLGESİ

Mehmet Naci Bostani



Asuman Erdoğan



Nevzat Ceylan

Barış Aydın



Hacı Turan



Meryem Göka

İZMİR 1. NOLU SEÇİM BÖLGESİ

Binali Yıldırım



Mahmut Atilla Kaya



Ceyda Bölünmez Çankırı



Cemal Bekle



Bilal Doğan



Emre Cemil Ayvalı



Temel Yıldırım

İZMİR 2 NOLU SEÇİM BÖLGESİ

Hamza Dağ

Fehmi Alpay Özalan

Necip Nasır

Yaşar Kırkpınar

Melek Eroğlu

Necip Fazıl Kurt

Adil Yüksel

AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mevlüt Çavuşoğlu

Mustafa Köse

Sena Nur Çelik

İbrahim Aydın

Atay Uslu

Kemal Çelik

Gülçin Özboz

Seyit Emre Göyük

Ercan Mektep

Mustafa Erkan

AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Adil Çelik

Belgin Uygur

Yavuz Subaşı

Mustafa Canbey

Pakize Mutlu Aydemir

Ömer Alan

Osman Bıldır

Zeynep Deniz

Encan Aydoğdu

AK PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Cahit Özkan

Şahin Tin

Ahmet Yıldız

Nilgün Ök

Hasan Oymak

Mustafa Semerci

Dilek Çevik

Adem Kayar

AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Recep Akdağ

Zehra Taşkesenlioğlu

Selami Altınok

İbrahim Aydemir

Zafer Tarıkdaroğlu

Fazilet Dağcı Çığlık

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Abdulhamit Gül

Ahmet Uzer

Mehmet Erdoğan

Abdullah Nejat Koçer

Derya Bakbak

Ali Şahin

Müslüm Yüksel

AK PARTİ İZMİR 1 NOLU SEÇİM BÖLGESİ

Binali Yıldırım



Mahmut Atilla Kaya



Ceyda Bölünmez Çankırı



Cemal Bekle



Bilal Doğan



Emre Cemil Ayvalı



Temel Yıldırım

AK PARTİ İZMİR 2 NOLU SEÇİM BÖLGESİ

Hamza Dağ

Fehmi Alpay Özalan

Necip Nasır

Yaşar Kırkpınar

Melek Eroğlu

Necip Fazıl Kurt

Adil Yüksel