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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. AK Parti aday listelerinde yeni gelişme

Abdullah Öcalan'ın bir yeğeni daha 'den aday oldu

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan'dan sonra bir başka yeğen Ömer Öcalan da 'den milletvekili adayı olacak.

Bir yeğeni daha HDPden aday oldu

'nin akşam saatlerinde YSK'ya sunacak olan listesinde kritik bölgelerdeki adaylar belirlendi.

DİLEK ÖCALAN MİLLETVEKİLİ OLMUŞTU

Daha önce Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmıştı. HDP şimdi de terörist başının bir başka yeğenini aday gösterme kararı aldı.

URFA'DAN ADAY GÖSTERİLECEK

Buna göre Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın oğlu ve HDP Mardin eski İl Eş Başkanı Ömer Öcalan da Şanlıurfa'dan aday gösterilecek.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 15:59
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