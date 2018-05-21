HDP'nin akşam saatlerinde YSK'ya sunacak olan listesinde kritik bölgelerdeki adaylar belirlendi.

DİLEK ÖCALAN MİLLETVEKİLİ OLMUŞTU

Daha önce Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmıştı. HDP şimdi de terörist başının bir başka yeğenini aday gösterme kararı aldı.

URFA'DAN ADAY GÖSTERİLECEK

Buna göre Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın oğlu ve HDP Mardin eski İl Eş Başkanı Ömer Öcalan da Şanlıurfa'dan aday gösterilecek.