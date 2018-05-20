İhanet mutlak boşanma sebebidir

Eşimin beni aldattığını öğrendim ve psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Aldatıldığımı henüz belli etmedim. Eşimin maddi durumu çok iyi. Yüksek nafaka almak istiyorum. Psikolojimin bozulması bunda etken olur mu? Nalan

Eşinizin size ödeyeceği nafaka miktarı eşinizin sosyo ekonomik durumu ve sizin ihtiyaçlarınıza göre belirlenecektir.

Eşinizin zina yapmış olması nafakayı yükselten bir neden değildir. Nafaka için eşinizin sizden daha fazla kusurlu olması yeterlidir. Fakat, eşinizin sizi aldatması mutlak bir boşanma sebebidir. Aldatma nedeniyle boşanmayı düzenleyen TMK 161. madde "Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir" şeklindedir. Fakat bu davayı aldatıldığınızı öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde açmalısınız. Tabi zina sürekli ise, yani eşinizin birlikteliği tek seferlik değil, bir ilişki şeklinde ise bu süre son eylemden itibaren işleyecektir. Ayrıca bu davayı açacaksanız eşinizi affetmiş sayılacağınız söylemlerde bulunmamalı eylemler içine girmemelisiniz.

Zina nedeniyle boşanma davası açıp zinayı ispat etmeniz halinde, eğer talebiniz varsa mahkemeden Maddi ve manevi tazminat alabilirsiniz. Maddi tazminat, boşanma nedeniyle mahrum kalacağınız maddi zararınızın karşılığı manevi tazminat ise eşinizin sizi aldatması zina yapması nedeniyle yaşadığınız derin üzüntü ve kişilik haklarınızın ihlalinin karşılığıdır. Dolayısıyla psikolojinizin bozulmuş olması manevi tazminat miktarını etkileyecektir. Bunun için mahkemede delil olarak kullanmak üzere, psikolojik destek almanızı ve bunu belgelendirmenizi öneririm. Ayrıca zina nedeniyle boşanma mutlak bir sebep olduğundan bu davayı TMK 166 'da düzenlenen genel boşanma nedenleriyle beraber seçimlik bir şekilde açmak zinayı ispatlayamamanız halinde davanızın reddedilmesi riskini azaltacaktır.

Dava süreçleri oldukça teknik bilgi birikimi gerektirdiğinden hak kaybına uğramamamız için bir avukatla hareket etmenizi öneririm.



Bir kuryeye çarptım. Kazadan sonra kuryeyi hastaneye götürdüm. Bacağında çatlak çıktı. Ancak doktorlar da şahit, kendisinin suçlu olduğunu söyledi. Yine de masraflarını ödedim. 15 gün sonra dava açtığını öğrendim. Doktorları şahit gösterirsem, davada etkisi olur mu? Ya da başka bir yol mu izlemeliyim? Bahadır

Trafik kazalarından çeşitli zarar kalemleri doğabilmektedir.

Kusurunuzla birinin yaralanmasına sebebiyet verdiyseniz bu kişi sizden, tedavi masrafları, bakıcı giderleri, geçici iş göremezlik tazminatı, işgöremezliği sürekli ise sürekli işgöremezlik tazminatı ve yaşadığı acı üzüntü nedeniyle manevi tazminat talep edebilir. Size bir iyi bir de kötü haberim var, iyi haber, trafik sigortanız maddi zararları karşılar. Bu nedenle açılan davada gecikmeksizin trafik sigortacınıza davayı ihbar ederseniz bu bedelleri trafik sigortanız öder. Kötü haber ise, trafik sigortası manevi tazminatı karşılamaz mahkeme manevi tazminata hükmederse bu bedeli siz ödeyeceksiniz.



AVUKAT FERİDE HİLAL İMAL