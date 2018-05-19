METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! HAFTA SONU HAVALAR NASIL OLACAK?
Meteoroloji'den milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Bayburt ile Tokat'ın doğusu, Sivas'ın kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
Meteoroloji son verileri açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak? (19-20 Mayıs 2018 hava durumu tahminleri)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son tahminleri yayınladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tahminlerde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta sonunun gelmesini fırsat bilen vatandaşlar da hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Milyonlarca kişi İstanbul'da hava durumu nasıl? Ankara'da hava durumu nasıl? İzmir'de hava durumu nasıl? Bugün hava kaç derece? Bugün yağmur yağacak mı? gibi sorulara cevap arıyor. İşte 19-20 Mayıs 2018 hava durumu...
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! HAFTA SONU HAVALAR NASIL OLACAK?
Etiketler: Hava durumu , Meteoroloji
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