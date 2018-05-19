AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal "Şu anda bizim kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56 bandındayız. AK Parti de 1 Kasım'daki pozisyonunu koruyor, o da 46-48 bandında (İnce'nin mitinglerinin canlı yayınlanması) 9 Mayıs'tan itibaren medya takip ajansımızdan gün gün çıkarttırdım. TRT bütün mitinglerine girmiş hatta Soma mitingini sadece TRT vermiş, diğer kanallar vermemiş" açıklamasını yaptı.

AK Parti'nin milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna pazartesi günü verileceğini hatırlatan Ünal, aday adaylığı başvurusunda bulunan 7 bin 340 kişinin mülakatının alt komisyonlarda gerçekleştirildiğini, bu kişilerden 2 bin 100'ünün üst kurula çıktığını, çalışmaların devam ettiğini anlattı.

"24 Haziran'la ilgili elinizin çok rahat olduğunu söyleyebilir misiniz? Yoksa belirsiz bir tablo mu var?" sorusu üzerine Ünal, AK Parti'nin 16 yıldan beri dinamik yapısıyla hem dünyayı hem Türkiye'yi hem de bölgeyi okuyabildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle de Türkiye'nin küresel bir aktör durumuna geldiğini söyledi.

"Türkiye'yi kim yönetebilir?" sorusunun cevabının çok açık olduğuna dikkati çeken Ünal, dünyayı, bölgeyi ve ülkeyi çok iyi tanıyan Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti kadrolarının yönetebileceğini dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN GÜNEY SINIRININ TERÖRDEN TEMİZLENMESİ

NATO'nun en büyük müttefiki olan ABD'nin, Türkiye'nin güney sınırında "30 bin kişilik bir sınır güvenlik birimi oluşturacağım." ifadesini kullandığını anımsatan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimden oluşturacaksın? 'PKK'dan oluşturacağım.' NATO'nun sınırını koruyan Türkiye'ye, Türkiye için en büyük tehdit olan PKK terör örgütü mensuplarıyla sınır güvenlik birimi oluşturmayı konuştu. Bunu biz nasıl bertaraf ettik? Kararlı durarak bertaraf ettik. Sanki Türkiye 15 Temmuz'u yaşamamış...

15 Temmuz'un hemen akabinde Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoru 15 Temmuz'un bir devamı değil miydi? 15 Temmuz'la başarılamayan şey, Türkiye'yi bir terör koridoru üzerinden kıskaca almak değil miydi amaç? Türkiye bunu ne yaptı? Fırat Kalkanı ile bir hançer gibi kesti, Zeytin Dalı ile de kafasını ezdi."