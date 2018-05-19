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milletvekili adaylarını 24 Mayıs'ta tanıtacak

Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce 25 Mayıs Cuma olarak duyurulan milletvekili aday tanıtım toplantısının tarihi 24 Mayıs Perşembe olarak güncellendi.

AK Partide kritik tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı başkanlığında oluşturulan üst komisyonun çalışmaları sonucu belirlenecek aday listesinin 21 Mayıs'ta YSK'ye sunulmasının ardından adaylar, Perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuna tanıtılacak.

Tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 16:17
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