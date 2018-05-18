SARAYBOSNA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic'in de katılması beklenen büyük buluşma için Batı Avrupa ülkelerinin yanı sıra Balkan ülkelerinden 20 bin civarında insan Saraybosna'ya gelecek.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) teşkilatları bulunan Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Makedonya, Norveç ve Çekya'nın yanı sıra Bosna Hersek'in farklı şehirleri ve bölge ülkelerden de genel kurula katılım olacak.

Salonun içindeki hazırlıklar kapsamında sahnenin kurulması tamamlanırken, dışarıda da salona giremeyecekler için dev ekran kurulması planlanıyor.

"İlk günkü aşkla Avrupa'dan dünyaya" sloganıyla düzenlenecek genel kurul öncesinde açıklamalarda bulunan UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, son hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

UETD'nin teşkilatlanmış olduğu tüm Avrupa ülkelerinden katılım olacağını ifade eden Sırakaya, "Sadece Avrupa ülkelerinden katılım söz konusu değil. Balkan ülkelerinden de ciddi bir katılımın olacağını öngörüyoruz." dedi.

Sırakaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan'dan da kurula katılım beklediklerinin altını çizerek, "Dolayısıyla birçok ülkeden çok sayıda katılımcının olacağını, 20 binin üzerinde insanımızla burada buluşacağımız bir şölen havası içerisinde genel kurulu idrak edeceğimiz 20 Mayıs gününü büyük bir heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

Pazar günü öncelikle UETD Genel Kurulu'nun icra edileceği bilgisini paylaşan Sırakaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu genel kurula onur konuğu olarak katılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saraybosna'yı ziyaret edecek olmasının birçok anlamı da beraberinde getirdiğini kaydeden Sırakaya, şunları kaydetti:

"Öncelikle Saraybosna birçok kültürün, dinin ve ulusun bir arada yaşadığı bir toplum. Bugün Avrupa Birliğine baktığımız zaman zenofobinin, İslamofobinin, antisemitizmin ileri safhaya geldiği bir ortamda, Cumhurbaşkanımızın Balkan ülkelerindeki bu harmoniyi ve barışı teşvik etmesi noktasındaki gayreti takdire şayan buluyoruz. Dolayısıyla Bosna Hersek'te bu etkinliği yaparak, Avrupa Birliğine de popülist söylemlerden uzak durması gerektiğini, dünya barışının beraber yaşam kültüründen geçtiğini vurgulamış oluyoruz."

TARİHİ SALONDA TARİHİ BULUŞMA

Saraybosna'da 20 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek genel kurula ev sahipliği yapacak olan "Zetra" ya da diğer adıyla "Juan Antonio Samaranch" Olimpik Spor Salonu, Saraybosna'da düzenlenen 1984 Kış Olimpiyatları için inşa edildi.

Bosna'da 1992-1995'te yaşanan savaşta büyük hasar gören salon, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin girişimiyle 1999'da onarıldı. Oturma kapasitesi 12 bin olan spor salonu, konser gibi etkinliklerde 20 bin kişi ağırlayabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onur konuğu olacağı ve Avrupalı Türklere hitap edeceği UETD 6. Genel Kurulu için Avrupa'dan ve Balkan ülkelerinden 20 bin civarında insanın Saraybosna'ya gelmesi bekleniyor.