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sanığı başmüfettişine hapis

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) üye olma suçundan yargılanan başmüfettişine 9 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski polis başmüfettişine hapis

11. görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Bostan ile avukatı katıldı.

, savunmasında, en son Adana Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığında polis başmüfettişi olarak çalıştığını söyledi.

/ ile bir alakasının olmadığını savunan Bostan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Bostan beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Savcı, Bostan'ın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık Bostan'ı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 14:26
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