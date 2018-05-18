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Resimli cuma mesajları 2018! En güzel cuma mesajları 2018! 2018 resimli cuma mesajları

İslamiyet için kutsal kabul edilen bir cuma daha geldi çattı. 2018 yılındaki Ramazan ayının ilk cuması gününe denk geldi. Milyonlarca müslüman birbirinin cumasını kutlamak için en güzel cuma mesajları, resimli cuma mesajları aramalarını yapmaya başladı...

Cuma'nız mübarek olsun! Ramazan ayının ilk Cuma gününde en güzel mesajları gönderebilirsiniz. Böyle anlamlı bir gün için birbirinden farklı seçenekler burada. Hem kısa hem resimli cuma mesajlarını kolaylıkla paylaşabilirsiniz. İşte 'a özel cuma mesajları ve sözleri...

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 07:37
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