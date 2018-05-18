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  1. Resimli cuma mesajları 2018! En güzel cuma mesajları 2018

'den kritik uyarı! Akşam saatlerine kadar... (18 Mayıs 2018 )

'den son uyarılar geldi. Akşama kadar sürecek olan sağanak yağışlar konusunda vatandaşı uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yer yer oluşabilecek sel ve taşkınlara dikkat çekti. İşte 18 Mayıs Cuma tahminleri...

Meteorolojiden kritik uyarı! Akşam saatlerine kadar...

Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin bazı iller için sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte o iller...

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 08:01
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