Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin bazı iller için sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte o iller...
Meteoroloji'den kritik uyarı! Akşam saatlerine kadar... (18 Mayıs 2018 hava durumu)
Meteoroloji'den son uyarılar geldi. Akşama kadar sürecek olan sağanak yağışlar konusunda vatandaşı uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yer yer oluşabilecek sel ve taşkınlara dikkat çekti. İşte 18 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri...
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