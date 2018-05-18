İstanbul'da korkunç olay! Müşterisini ormanlık alana götürüp...

İstanbul Taksim'de taksisine binen R.T. (38) isimli kadını ormanlık alana götürüp taciz ettiği, öpmeye çalıştığı iddia edilen şoför İ.K. (30) hakkında "cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından 3 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İddianameye göre olay şöyle gelişti:
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