Boru Hatları İle Petrol Taşıma Aş. Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden kamu personeli alım ilanı yayımladı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı puan sıralamasına göre yapılacağı açıklanan personel alım ilanında farklı pozisyonlarda alım yapılacağı bildirildi. BOTAŞ tarafından yayımlanan personel alım ilanında yer alan detayları siz okuyucularımıza aktarıyoruz.

BOTAŞ PERSONEL ALIM İLANI YAYIMLADI

DPB aracılığıyla yayımlanan personel alım ilanında lise, önlisans ve lisans mezunu adaylardan arasından 71 personel istihdamı yapılacağı açıklandı. Kurum tarafından yayımlanan ilan metninde yer alan kadro detayları şu şekilde,

Lise Mezunu adayların alım yapılacağı bölümler; Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı, Makine Teknolojisi Alanı, İnşaat Teknolojisi Alanı, Bilgisayar Teknolojisi Alanı

Önlisans Mezunu adayların alım yapılacağı bölümler; Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Sivil Savunma Ve İtfaiyeciliği, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım / Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik / Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı

Lisans Mezunu adayların alım yapılacağı bölümler; İİBF, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği - Bilişim Sistemleri Mühendisliği - Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği - Yazılım Mühendisliği - Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği İstatistik, Kamu Yönetimi / Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Kimya Mühendisliği

BAŞVURU KOŞULLARI

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Aş. Genel Müdürlüğü personel alım ilanına başvuru yapacak adayların, Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan koşulları sağlamaları gerekiyor.

Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU SÜRECİ

BOTAŞ yayımladığı ilan metninde söz konusu personel alımlarının Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacağını bildirdi. İlanın aday erişimine 23 Mayıs tarihinde açılacağının yer aldığı açıklamada başvurularında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacağı ilan edildi.