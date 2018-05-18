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İsrail'e kötü haber! BM'den çok kritik karar

BM İnsan Hakları Konseyi İsrail'i kınayarak, Gazze'deki olayları araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etti.

İsraile kötü haber! BM Gazze için harekete geçti

BM İnsan Hakları Konseyi İsrail'i kınayarak, Gazze'de 60'ın üzerinde Filistinli'nin şehit edilmesi ile ilgili olayları araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etti.

  • 18 Mayıs 2018, Cuma 17:31
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