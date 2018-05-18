BM İnsan Hakları Konseyi İsrail'i kınayarak, Gazze'de 60'ın üzerinde Filistinli'nin şehit edilmesi ile ilgili olayları araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etti.
İsrail'e kötü haber! BM'den çok kritik karar
BM İnsan Hakları Konseyi İsrail'i kınayarak, Gazze'deki olayları araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etti.
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