TUS ek tercihleri! 2018-TUS 1. dönem ek yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM, 2018-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme için Tercih Duyurusu yayınladı. Peki 2018 TUS 1.dönem ek yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak?

2018 TUS 1.DÖNEM EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2018-TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri, 17- 23 Mayıs 2018 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren yapılacaktır. Tercihte bulunacak adayların 2018-TUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.